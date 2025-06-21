Про зв’язок від Сергія Флеш/телеграм

фото Про зв’язок від Сергія Флеш/телеграм

Збитий російський дрон-розвідник має вигляд «шахеда»

Російські окупанти почали використовувати новий розвідувальний дрон, який запускається перед ударами дронами-камікадзе типу «шахед». Про це повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов 21 червня.

За даними Бескрестнова, основним завданням нового російського розвідувального дрона є розвідка прикордонних і прифронтових маршрутів для «шахедів».

Також він фіксує роботу засобів протиповітряної оборони. Для того, щоб могти виявити мобільну вогневу групу безпілотник має вигляд «шахеда».

«Висота польоту [дрона] 1-3 км. На такій висоті аналоговий відео передавач діапазону 1,2 здатний передавати картинку на 50 кілометрів і більше. Управління ELRS», – ідеться в повідомленні.

Сергій Бескрестнов також показав відео перехоплення з цього безпілотника.

Нагадаємо, у червні росіяни вперше атакували Україну «шахедом» з відеонаведенням у щонайменше 150 км.