Росіяни атакували Україну дроном з відеонаведенням у 150 км

В Україні вперше зафіксували застосування Росією ударних дронів «шахед» з відеонаведенням у щонайменше 150 км. Про це у четвер, 18 червня, повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш».

За словами Сергія Бескрестнова, розробка такого ударного дрона почалась давно, однак вперше його застосування підтвердили тільки зараз.

Виявлений безпілотник оснащений з камерою, системою прямого радіоуправління з Росії, а також модулем штучного інтелекту (машинний зір) – БпЛА порівнює зображення з камери з попередньо завантаженими фото місцевості.

«Радіомодем дозволяє керувати дроном на відстані до 150 км від кордонів Росії або лінії фронту, або на більші відстані в разі застосування повітряних ретрансляторів у нашому (українському, – ред.) повітряному просторі», – пояснив Сергій Бескрестнов.

«Мілітарний» з посиланням на моніторинговий телеграм-канал «Полковник ГШ» зауважує, що виявлений дрон із відеонаведенням – саме іранський БпЛА Shahed-136, а не його російська модифікація під назвою «Герань-2. Зокрема, навігаційна система безпілотника оснащена 8-елементною CRPA антеною для захисту від радіоглушіння. Це може свідчити про те, що Іран вперше з 2023 року знову почав постачати Росії ударні безпілотники, а не тільки окремі деталі до них.

Нагадаємо, 29 травня Росія атакувала Україну типом ударного реактивного БпЛА «Дань-М». Його швидкість сягає 750 км/год, а час польоту становить 25-40 хв на висоті до 9 км.