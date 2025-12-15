32% українців мають невизначене ставлення до США як партнера

У контексті гарантій безпеки Сполученим Штатам Америки довіряє лише 21% українців у порівнянні з 41% у грудні 2024 року. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), опублікованого 15 грудня.

Водночас частка тих, хто не довіряє США як партнеру, зросла до 48%, що вдвічі більше ніж торік (24% у грудні 2024 року). Ще 32% респондентів не змогли визначитися з позицією.

Схожу низхідну динаміку демонструє ставлення до НАТО: рівень довіри громадян України до Альянсу зменшився з 43% у грудні 2024 року до 34%, а недовіра зросла з 25% до 41%. Ще чверть опитаних не визначились.

Разом з цим Європейський Союз скоріше має довіру українців – йому довіряють 49%, не довіряють – 23% (у грудні 2024 року було 46% і 19% відповідно). Решта 27% відповіли «важко сказати».

Інфографіка КМІСу

Довідка

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) 26 листопада – 13 грудня 2025 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Було опитано 547 респондентів (у віці 18 років і старше) на підконтрольних територіях України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомляв, що в разі провалу дипломатичних зусиль США, які досі тривають, Україна буде змушена шукати нові механізми для досягнення миру.