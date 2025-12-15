Пологове відділення Турківської ЦМЛ облуговує дві громади

Пологове відділення Турківської центральної міської лікарні може припинити роботу вже наступного року через нові правила контрактування, які запровадила Національна служба здоров’я України 12 грудня 2025 року. Якщо лікарня не отримає фінансування за пакетом «Медична допомога при пологах», відділення доведеться закрити – грошей на його утримання немає. Це означає, що вагітні жінки з двох гірських громад – Турківської та Боринської (55 сіл, 1 селище і 1 місто, що загально становить майже 50 тис. людей), – які обслуговує лікарня, змушені будуть долати десятки кілометрів складними гірськими дорогами до найближчого пологового. Про це ZAXID.NET розповів головний лікар Турківської лікарні Віталій Семенків.

Основна причина ризику закриття пологового відділення Турківської центральної міської лікарні – це невиконання індикатора НСЗУ, який оголосили 12 грудня 2025 року (цей індикатор діяв і на 2025 рік). НСЗУ зазначає, що для укладення договору на пологову допомогу лікарня повинна мати не менше 100 пологів за перше півріччя – з 1 січня 2025 року по 30 червня 2025 року. У Турківській ЦМЛ за цей період прийняли 77 пологів, що менше від встановленого мінімуму. Саме цей показник, за словами головного лікаря Віталія Семенківа, може стати підставою для відмови у підписанні контракту про «Медичну допомогу при пологах» з НСЗУ.

Головний лікар Турківської центральної міської пояснив ZAXID.NET, що без цього пакета лікарня не отримуватиме оплату за пологи (одні пологи обходяться приблизно в 20 тис. грн)Це означає, що все фінансове навантаження – зарплати медперсоналу, витрати на медикаменти та комунальні послуги – ляже на плечі місцевої влади. Але таких коштів у міському бюджеті немає. Лише фонд заробітної плати пологового відділення становить близько 4 млн грн на рік, не враховуючи інших витрат. Тому без контракту пологове відділення стане фінансово нежиттєздатним.

Закриття відділення у гірському районі створює реальну загрозу для безпеки жінок і дітей. Турківська та Боринська громади, які обслуговує лікарня, розташовані у важкодоступній частині Карпат, де багато розкиданих сіл і хуторів, а дороги в багатьох напрямках перебувають у поганому стані. До найближчої кластерної лікарні у Самборі доведеться їхати від 89 до 106 км. Це майже дві години дороги. У реальності через стан доріг і погодні умови шлях може бути ще довшим.

До Львова, де є обласні пологові відділення, відстань становить понад 160-170 км – близько 3,5 годин їзди. У разі ускладнень під час пологів лікарі мають надати допомогу протягом 15-20 хвилин. За таких умов жінка просто не встигне дістатися до лікарні.

Головний лікар каже, що таке відділення в горах – не просто місцевий заклад, а фактична точка безпеки для десятків сіл: «Про які 15–20 хвилин можна говорити, коли їхати потрібно 90 чи 100 км гірськими дорогами? Жінка може народити в дорозі, і без умовного доступу до анестезіолога, акушера чи неонатолога ризики значно зростають».

За словами Віталія Семенківа, ситуація ускладнюється тим, що у Турківській та Боринській громадах немає лікарських бригад швидкої – працюють лише фельдшерські. У випадку складних пологів вони не можуть надати повноцінної допомоги.

На цьому тлі 27 листопада Турківська міськрада ухвалила колективне звернення до НСЗУ та департаменту охорони здоровʼя Львівської ОВА. Депутати просять врахувати географічні особливості гірської місцевості та зберегти контрактування послуг пологового відділення, оскільки від цього залежить безпека всієї громади.

«55 сіл, 1 селище і 1 місто розташовані у гірській місцевості, географічно дуже розкидані, найближча віддаль до кластерної лікарні (КНП Самбірської міської ради «Самбірська центральна лікарня» Квід с.Лопушанка (Турківська МТГ) 89 км (майже 2 години їзди), а від с.Либохора (Боринська СТГ) 106 км (2 години їзди), і це до центральних частин населених пунктів, не враховуючи віддалені хутори і здебільшого критичний стан доріг», – йдеться у зверненні депутатів.

Пологове відділення Турківської ЦМЛ має окремий корпус, оснащене згідно з вимогами і укомплектоване кваліфікованими фахівцями.

Віталій Семенків навів і конкретний приклад, коли саме наявність відділення допомогла врятувати життя. 1 грудня у 17-річної вагітної лікарі в жіночій консультації виявили патологію плода і одразу скерували її до пологового відділення. Після консультацій з Львівським перинатальним центром пацієнтці терміново провели кесарський розтин. Дитину передали львівським неонатологам, і сьогодні мама та немовля у задовільному стані. Головний лікар наголошує, що в умовах гірської місцевості жінка просто не доїхала б іншого пологового.

У разі закриття пологового відділення частину лікарів можуть скерувати на перекваліфікацію, але процес тривалий і залежить від потреб лікарні. Якщо фахівець обирає спеціальність, яка потрібна медзакладу, він може навчатися зі збереженням ставки. Якщо ж спеціальність лікарні не потрібна – оплату навчання заклад не зможе здійснювати.

Наразі жодних офіційних повідомлень про закриття відділення НСЗУ не надсилала. Рішення ухвалюватимуть після аналізу відповідності всім критеріям. НСЗУ розглядатиме подані пропозиції про до 5 січня 2026 року включно. Якщо пакет буде підписано, пологове відділення працюватиме й надалі. Якщо ні – воно залишиться без фінансування і його можуть закрити через брак грошей.