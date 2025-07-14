За даними археологів, на території Турки було городище княжої доби

Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав Турківську міську раду розробити історико-архітектурний опорний план міста. Турка заснована в давньоруську добу, а тому нова забудова на території міста має регулюватися ІАОП.

У 2001 році Кабмін видав постанову, якою затвердив Список історичних населених місць України. До цього списку віднесли й місто Трука на Львівщині, перша писемна згадка про яке датована 1431 роком. При цьому, міська рада Турки за цей час не розробила історико-архітектурний опорний план, який має регулювати нову забудову в межах історичного ареалу. Через це прокуратура звернулася в суд із вимогою зобов’язати Турківську міську раду розробити документ.

Водночас у міській раді пояснили, що ще з 2023 року ухвалили низку рішень, щоби надалі затвердити ІАОП Турки. Серед іншого, міська рада затвердила фінансування на розробку документів. Однак через повномасштабне вторгнення гроші перескерували на підтримку Збройних Сил.

Враховуючи обставини справи, суддя Андрій Ланкевич позов прокуратури задовольнив, визнав бездіяльність Турківської міської ради та зобов’язав розробити та затвердити історико-архітектурний опорний план міста. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що місто Турка виникло у IX ст. із давньоруського поселення в Карпатах. Археологи знайшли підтвердження, що на території міста було городище княжої доби. Зокрема, знайдені дрібні уламки гончарних виробів XII-XVI ст. свідчать, що поселення були довготривалими й досить великими. Вважається, що сучасне місто заснували в період між 1280 і 1320 роками, коли Лев Данилович приєднав до князівства Закарпаття, в тому числі й територію нинішньої Турківщини.

Що таке ІАОП

Це базовий документ, що містить інформацію про межі та режими забудови, пам’ятки архітектури, історії, історичну забудову, історичні містобудівні об’єкти та елементи ландшафту, та є частиною генерального плану міста або громади.