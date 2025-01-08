Історико-архітектурний опорний план має захищати пам’ятки Львова від масштабної забудови

У Львові оновлять документацію історико-архітектурного опорного плану. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет на засіданні 7 січня.

За словами заступника міського голови з містобудування Любомира Зубача, мета історико-архітектурного опорного плану – захистити пам’ятки від масштабної забудови.

«Судові процеси йдуть своєю чергою. Нагадаю, Львівська міська рада подала касацію, зараз вона на розгляді Верховного Суду. Боремося зі злими силами. Та, як відомо, суди – річ не така швидка, як би нам інколи хотілося. А справа ця – захист пам’яток – без зайвих пояснень важлива. А тому рухаємось у тому напрямку паралельно із судами. У міській раді ми й далі переконані, що такий документ, як історико-архітектурний опорний план, конче потрібний. Тож будемо робити все, аби він працював», – розповів Любомир Зубач.

За рішенням виконкому, роботу з опорним планом подовжать і працюватимуть над його вдосконаленням, адже є звернення і від виконавчих органів, і від юридичних та фізичних осіб щодо уточнення до меж і режимів використання пам’яток.

Зазначимо, за законом кожне історичне місто, яке є частиною спадщини ЮНЕСКО, зобов’язане мати історико-архітектурний опорний план – стратегічний документ для збереження нерухомої культурної та історичної спадщини.

У Львові розробляти цей документ розпочали у 2017 році. В жовтні 2023 року його затвердили в департаменті архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної військової адміністрації, а в січні 2024 – у міністерстві культури.

23 жовтня Шостий апеляційний адміністративний суд Києва скасував історико-архітектурний опорний план Львова за позовом ТзОВ «Нью Трейдінг Львів». Компанія наполягала, що обмеження плану не дозволяють збудувати 25-поверховий комплекс на вул. Липинського – Вербовій. Детальніше про скандал зі скасуванням історико-архітектурного опорного плану Львова ZAXID.NET описував у матеріалі «Змова забудовників». Міністерство культури і Львівська міська рада подали на цю постанову касаційну скаргу.

У листопаді компанія «Нью Трейдінг Львів» подала заяву в Касаційний адміністративний суд про відмову від подальшого позову. Якщо суд прийме цю заяву, це означатиме автоматичне скасування рішення Київського окружного адмінсуду та постанови Шостого апеляційного адміністративного суду, а також закриття провадження. Однак до Касаційного адмінсуду надійшла заява від новоствореної громадської організації «Інституційні зміни», яка заперечила проти відмови ТзОВ «Нью Трейдінг Львів» від позову. ГО вважає, що відмова забудовника від позову поновить дію наказу Мінкульту, що може порушити права третіх осіб – мешканців Шевченківського району, інтереси яких нібито і представляє ГО «Інституційні зміни».

ГО «Інституційні зміни» створена лише 18 листопада, за 4 дні до подачі заяви в Касаційний суд. Організація зареєстрована за адресою ТРЦ Forum Lviv на вул. Під Дубом, 7б. Головою ГО вказана Ольга Гладкина.