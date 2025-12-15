Президент каже, що США та деякі європейські партнери проти вступу України до НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО, якщо США та країни Європи нададуть гарантії безпеки. Про це він сказав 14 грудня, відповідаючи на запитання журналістів у чаті WhatsApp, передає агентство Reuters.

«З самого початку метою України був вступ до НАТО, це реальні гарантії безпеки. Але деякі партнери зі США та Європи не підтримали цей напрямок», – відповів Зеленський.

На думку українського президента, «нині двосторонні гарантії безпеки між Україною та США, гарантії для нас від США, подібні до статті 5 (НАТО), та гарантії безпеки від європейських колег, а також інших країн – Канади, Японії – є можливістю запобігти черговому російському вторгненню».

«І це вже компроміс з нашого боку», – додав Володимир Зеленський, зазначивши, що гарантії безпеки повинні бути юридично обов’язковими.

Зауважимо, радник президента Дмитро Литвин повідомив, що черговий раунд мирних переговорів між Україною та США в Берліні 14 грудня тривав понад п’яти годин і завершився домовленістю про їхнє продовження вранці 15 грудня.

Литвин заявив, що президент прокоментує переговори в понеділок, після їхнього завершення. За його словами, чиновники розглядають проєкти документів завершення війни в Україні.