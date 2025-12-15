Анонімну пожертву спрямують на закупівлю зброї для ЗСУ

Анонімний благодійник перерахував на підтримку України 100 млн крон, що становить близько 4,1 млн євро. У понеділок, 15 грудня, на сторінці чеської ініціативи «Подарунок для Путіна» розповіли, на що витратять цю пожертву.

Про отримання донату в ініціативі повідомили у неділю, 14 грудня. У понеділок же стало відомо, що 100 млн крон від анонімного донора розділять на 26 частин і спрямують, зокрема, на закупівлю дронів та рушниць.

«Передусім ці кошти будуть використані на закупівлю різних типів дронів, пластикових вибухових пристроїв, обладнання для підрозділів на передовій і навіть рушниць. Ми хочемо дуже швидко витратити ці гроші, щоб вони почали працювати якнайшвидше», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, чеська волонтерська організація «Подарунок для Путіна» зібрала 16 млн крон (понад 32 млн грн) на допомогу для української армії. Більшу частину грошей – 12 млн крон, планували спрямувати на виготовлення ракети «Фламінго». Своєю чергою компанія Fire Point пообіцяла подвоїти суму та виготовити дві ракети. Решту суми панують витратити на допомогу ЗСУ.

28 листопада стало відомо, що волонтери не переказали зібрану суму Fire Point через корупційний скандал в українському «Енергоатомі», оскільки його фігуранта Тимура Міндіча ЗМІ пов’язували з оборонною компанією.