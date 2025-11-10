Українська ракета «Фламінго», що здатна уразити ціль на відстані 3 тис. км

Виробник ракет «Фламінго» подвоїть суму, що зібрали чеські волонтери, та виготовить дві ракети. Їх передадуть Збройним силам України. Про це у понеділок, 10 листопада, повідомив чеський новинний сайт Novinky.

Чеська волонтерська організація «Подарунок для Путіна» зібрала 16 млн крон (понад 32 млн грн) замість запланованих 12 млн. Більшу частину грошей – 12 млн крон, спрямують на виготовлення ракети «Фламінго». Решту суми також витратять на допомогу українській армії. Що саме це буде – чеські громадяни оберуть шляхом голосування.

«Ми розпочнемо голосування в соціальних мережах щодо того, як розпорядитися цими грошима. Ми можемо купити машини швидкої допомоги, пластикову вибухівку або, наприклад, зробити внесок у навчальний літак», – розповів представник волонтерської організації Мартін Ондравечек.

Крім того, компанія Fire Point, що виробляє ракети «Фламінго», вирішила подвоїти зібрану волонтерами суму та виробити для ЗСУ дві ракети. Їх назвуть на честь чеської фізикині, голови Державного управління ядерної безпеки Дани Драбової. Науковиця, яка померла 5 жовтня 2025 року, була прихильницею України та інформувала про стан ядерної безпеки на окупованих територіях України.

«Ми ведемо переговори з виробником ракет Flamingo, компанією Fire Point. За узгоджені 12,5 млн крон буде виготовлено не одну ракету імені Дани Драбової, а одразу дві. Тож буде Dana 1 і Dana 2», – розповів Мартін Ондравечек.

Чеська науковиця Дана Драбова

Ракета «Фламінго» українського виробництва є аналогом ракети FP-5 від еміратської Milanion Group. Українська версія здатна уразити ціль на відстані до 3 тис. км та перебувати у повітрі протягом чотирьох годин. Крім того, максимальна швидкість української розробки становить 950 км/год, а вага її бойової частини складає 1 тонну.

Нагадаємо, 8 жовтня 2025 року Володимир Зеленський повідомляв про успішне застосування Силами оборони України пари ракет українського виробництва «Нептун» та «Фламінго» для далекобійного удару по Росії.