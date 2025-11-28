Чеські волонтери не переказали зібрані на виробництво ракети «Фламінго» гроші

Чеські волонтери не переказали гроші українській оборонній компанії Fire Point, які зібрали на виготовлення ракети «Фламінго». Про це у п'ятницю, 28 листопада, повідомив чеський новинний портал Idnes з посиланням на коментар засновника волонтерської ініціативи «Подарунок для Путіна» Далібора Дєдека.

За словами Далібора Дєдека, зібрані на виробництво ракети «Фламінго» 12,5 млн крон залишаються на рахунку волонтерської організації «Подарунок для Путіна», яка проводила благодійний збір. Як пояснив Далібор Дєдек, наразі волонтери ще не ухвалили рішення щодо використання зібраних грошей й проводять консультації.

«Наразі ми вирішуємо це питання. Ми шукаємо альтернативу і все ще ведемо з ними переговори», – повідомив Далібор Дєдек.

Волонтери не переказали зібрану суму Fire Point через корупційний скандал в українському «Енергоатомі», оскільки його фігуранта Тимура Міндіча пов’язують з оборонною компанією. За даними ЗМІ, Тимур Міндіч нібито є справжнім власником Fire Point. Головний конструктор компанії Денис Штілерман у розмові із «Дзеркалом тижня» заперечував заперечив цю інформацію, але визнав, що раніше той хотів увійти до списку акціонерів. Крім того, чеські волонтери стверджують, що отримали деяку інформацію від Головного управління розвідки щодо компанії Fire Point й тому передумали переказувати гроші.

«Ми діємо дуже обережно і маємо там дуже хороші контакти. Ми дуже швидко зібрали гроші, але були серйозні сумніви, що вони не підуть на обраний продукт. Тому ми їх не переказали, і тепер шукаємо відповідну альтернативу», – пояснив чеський бізнесмен.

Зауважимо, що 26 жовтня газета New York Times писала, що компанія Fire Point раніше була кастинговою агенцією й надавала послуги для фільмів із Володимиром Зеленським під час його акторської кар’єри.

Станом на 2025 рік Fire Point є одним із найбільших підрядників для ЗСУ. Компанія отримала контракти на близько 1 млрд доларів.

Нагадаємо, чеська волонтерська організація «Подарунок для Путіна» зібрала 16 млн крон (понад 32 млн грн) на допомогу для української армії. Більшу частину грошей – 12 млн крон, планували спрямувати на виготовлення ракети «Фламінго». Своєю чергою компанія Fire Point пообіцяла подвоїти суму та виготовити дві ракети. Решту суми панують витратити на допомогу ЗСУ.

Планувалось, що виготовлені ракети назвуть Dana 1 і Dana 2 на честь чеської фізикині, голови Державного управління ядерної безпеки Дани Драбової Науковиця, яка померла 5 жовтня 2025 року, була прихильницею України та інформувала про стан ядерної безпеки на окупованих територіях України.