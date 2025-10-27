Раніше компанія, яка створює «Фламінго», фігурувала у титрах комедії з Зеленським

Технологічна компанія Fire Point, яка розробляє та виробляє українські далекобійні дрони та балістичні ракети «Фламінго», раніше була кастинговою агенцією, повідомила 26 жовтня газета New York Times. Видання стверджує, що компанія зокрема надавала послуги для фільмів із президентом України Володимиром Зеленським, коли той ще був актором.

За даними NYT, Fire Point займалася кастингами для кіно- та телевізійних виробництв. Крім того, чинна головна технічна директорка компанії Ірина Терех очолювала компанію зі створення бетонних вуличних виробів.

Газета повідомила, що компанія походить з індустрії, де працював до президентства Володимир Зеленський. Зокрема, назва Fire Point фігурувала в титрах фільму «Вісім найкращих побачень» із Зеленським у головній ролі.

«Її юридично зареєстрований власник, Єгор Скалига, є головним виконавчим директором іншої компанії, At Point, яка займається пошуком локацій для зйомок», – повідомило NYT.

Станом на 2025 рік Fire Point є одним із найбільших підрядників для ЗСУ та отримала контракти на близько 1 млрд доларів. NYT повідомила, що цьогоріч контракти з компанією становлять близько 10% витрат України на оборонні закупівлі.

Нагадаємо, у серпні київське видання Kyiv Independent повідомило, що НАБУ розслідує діяльність Fire Point – за даними газети, правоохоронці підозрюють компанії у введенні уряду в оману. За даними Kyiv Independent, у 2024 році фірма продала Міноборони далекобійні безпілотники FP-1 на 13,2 млрд грн. Крім того, в НАБУ вивчають можливу причетність до компанії наближеного до президента України Володимира Зеленського та співвласника «Квартал 95» Тимура Міндіча.

У Fire Point підтвердили розслідування бюро. Втім, згодом у пресслужбі НАБУ та САП повідомили, що не ведуть розслідування щодо «згаданої у медіа ракети “Фламінго”».