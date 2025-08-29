Українські крилаті ракети «Фламінго» на секретному заводі Fire Point

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура не здійснюють розслідування щодо нової української крилатої ракети «Фламінго» компанії Fire Point. Про це повідомили пресслужби антикорупційних органів 29 серпня.

«У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП не здійснюють розслідування щодо згаданої у медіа ракети “Фламінго”», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 серпня джерела видання Kyiv Independent повідомили, що НАБУ підозрює компанію Fire Point у введенні уряду в оману щодо ціноутворення та поставок. Зокрема, ішлося про вартість власних компонентів та кількості безпілотників, які компанія постачає війську.

За даними Kyiv Independent, у 2024 році фірма продала Міністерству оборони далекобійні дрони FP-1 на суму 13,2 млрд грн.

Також повідомлялось, що антикорупційне бюро вивчає можливу причетність до компанії співвласника «Кварталу 95» Тимура Міндіча, який є наближеним до президента Володимира Зеленського.

У Fire Point підтвердили проведення розслідування НАБУ. Головна технічна директорка компанії Ірина Терех заявила, що значення розслідування перебільшене та нібито ґрунтується на чутках, поширених конкурентами. Вона наголосила, що це розслідування є частиною ширших розслідувань системи оборонних закупівель України.