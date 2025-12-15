Напередодні Різдва у Львові звучить багато музики. А ще тут показують «тепле» кіно. Тож пропонуємо добірку подій, які можна відвідати у Львові цього тижня.

15 грудня, понеділок

Вистава «Коляда та й плєс... Ізпрежди віка...»

Франківський драмтеатр привезе до Львова різдвяну виставу. «Коляда та й плєс … Ізпрежди віка…» – то коляда-притча про те, що є основою нашого життя на землі, про те, що єднає людей у народ і дає світлу Різдвяну надію на єдність у любові, як і було задумано Богом з початку віків. Рідкісні автентичні та відомі, усіма улюблені колядки, плєси, набутки з усієї України та містична історія Різдва у виконанні акторів театру занурять в атмосферу свята.

Театр ім. Марії Заньковецької, 14:00; 18:30

16 грудня, вівторок

Концерт «Павло Табаков. Різдвяна ніч»

Павло Табаков приготував нову різдвяно-новорічну програму «Різдвяна Ніч». Авторські колядки та святкові пісні, традиційні коляди у несподіваних обробках, романтичні хіти прозвучать у супроводі BIGSHOW Orchestra. «У часі різдвяно-новорічних свят ми всі хочемо радісних емоцій, затишних моментів, звичайного і такого цінного людського тепла», ‒ каже Павло Табаков.

Театр ім. Марії Заньковецької, 19:00

17 грудня, середа

Показ мультфільму «Потік. Останній кіт на землі»

Нестримний потік води вніс корективи у життя кожної живої істоти на планеті. Чорний кіт з яскравими жовтими очима довго шукав найвищу суху місцинку, аж поки не потрапив у човен, яким вправно керує капібара. Згодом до них долучилися лемур та золотистий ретривер. Учотирьох вони вирушили у подорож. Довгий шлях у пошуках кращого місця навчив тварин чудово керувати човном, знаходити їжу та розуміти одне одного. Казкової краси пейзажі змінюються, поки тварини плавають, пірнають, ледь не тонуть, видряпуються, бігають та стрибають. Анімаційне пригодницьке фентезі «Потік. Останній кіт на Землі» від латвійського режисера Ґінца Зібалодіса було презентоване на Каннському кінофестивалі 2024 року. Фільм отримав нагороди на Міжнародному фестивалі анімаційних фільмів в Ансі, зокрема як найкращий повнометражний фільм. Латвія завдяки йому отримала свій перший «Оскар» за найкращий міжнародний фільм.

Jam Factory Art Center, 18:30

18 грудня, четвер

Концерт «Різдвяні листи друзям»

Назарій Пилатюк (скрипка) та Віоліна Петриченко (фортепіано) виконають твори Арво Пярта, Гії Канчелі, Валентина Сильвестрова. Усі ці композитори неодноразово бували у Львові. І сьогодні Львів згадує їх. «Різдвяні листи друзям» ‒ це вечір спогадів і вдячності, де музика говорить замість слів.

Львівська філармонія, 19:00

19 грудня, п’ятниця

Концерт «Симфонія дива»

У програмі ‒ подорож світами, де зустрічаються шекспірівські феї, східні легенди, угорські танці й українське різдвяне диво. Чотири твори, чотири різні світи, об’єднані силою оркестрової фантазії.

Виконавці:

Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії

Поліна Лебедєва, диригентка

Програма:

Фелікс Мендельсон. Увертюра «Сон літньої ночі» тв. 21

Карл Нільсен. Сюїта «Алладін» FS 89

Ференц Ліст. Угорська рапсодія № 2 до-дієз мінор

Євген Станкович. Музика до балету-фантазії «Ніч перед Різдвом»

Львівська філармонія, 18:00

20 грудня, субота

Перегляд короткометражок «Світло є чи не є: теплі короткометражки від Wiz-Art»

Що відбувається, коли світло зникає? Сім відібраних коротких фільмів з України, Бельгії, Чехії, США та інших країн досліджують поняття світла на всіх рівнях: як фізичний об’єкт, філософський концепт, кінооператорський прийом, як спільність. Як це, коли люди адаптуються до нових умов, як криза виявляє справжні цінності, як ми стаємо світлом один для одного – не всупереч темряві, а в її проміжках.

Ця добірка особлива, адже її створили учасники кінокураторської майстерні. Вони переглянули 300 короткометражок з довгих списків Wiz-Art, Linoleum та Миколайчук OPEN у пошуках вибраного.

Львівський палац мистецтв, 18:00

Сценічне читання п'єси «Директор ліфту»

«Директор ліфту» ‒ це трагікомедія про життя реабілітаційного центру UNBROKEN, написана з історій військових. Про складне з гумором і неперевершеною акторською грою вам розкажуть військові, що проходять реабілітацію і відновлення в центрі. У ліфті реабілітаційного центру перетинаються різні особистості, дехто навіть з інших світів. В цьому тимчасовому місці, між поверхами і між різними життями, зустрічаються ті, хто відновлюються, готують каву, відвідують, реабілітують, розвозять їжу, співають, організовують, розмовляють англійською, доглядають і хвилюються про своїх, прибирають, торгують чи просто катаються між поверхами.

П’єсу писали: Роман Онучко, Руслан Пригода, Філіп Хворостянкін, Ірина Гарець. Комедію розігрують: Дмитро Хижняк, Філіп Хворостянкін, Олександра Шимко, Руслан Пригода, Андрій Арендарчик, Роман Онучко, Назарі́ Крючковський, Тарас Якимович, Володимир Завгородній, Катерина Кіт-Садова, Денис Монастирський, Вікторія Хемич, Володимир Качан, Аліна Олексієнко.

Jam Factory Art Center, 19:00

21 грудня, неділя

«Концерт, фішка якого в тому, що всі твори відомі й усі їх люблять»

Ця назва сама про себе говорить. Буде скрипка і буде орган. Прозвучать твори, які всі чули, і не раз.

Солісти:

Ольга Стрілецька (орган)

Адріан Боднар (скрипка)

Програма:

Фріц Крейслер – Прелюдія та Алегро у стилі Пуньяні

Семюел Барбер – Адажіо

Арво Пярт – «Брати»

Ганс Циммер – Лицарі Сангреалю з кінофільму «Код да Вінчі»

Джон Вільямс – Музика з фільму «Список Шиндлера»

Енніо Морріконе – Chi Mai

Рольф Ловланд – Song from a Secret Garden

Людовіко Ейнауді – Experience

На головному фото – кадр з мультфільму «Потік. Останній кіт на землі».