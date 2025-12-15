Завод Volkswagen у Дрездені є інноваційним

Німецький автоконцерн Volkswagen вперше за свою 88-річну історію планує зупинити виробництво на заводі в Дрездені. Причиною стало падіння попиту на автомобілі та фінансові труднощі, повідомляє Financial Times. Завод призупинить роботу з 16 грудня.

Продажі компанії в Європі та Китаї виявилися нижчими за очікування, а у США на реалізацію негативно вплинули торгівельні мита, введені адміністрацією Дональда Трампа. Фінансовий директор Volkswagen Арно Антліц зазначив, що чистий грошовий потік компанії за 2025 рік, який раніше прогнозу близьким до нуля, може виявитися трохи позитивним.

Водночас аналітики попередили, що тиск на виробника зберігатиметься, особливо через необхідність додаткових інвестицій у нові бензинові двигуни. Компанія також розглядає перенесення виробництва до Єгипту в межах стратегії виходу на нові ринки Африки. На першому етапі планують запустити складальне виробництво на вже наявних потужностях, з подальшою можливістю будівництва власного заводу.

Завод у Дрездені працював із 2002 року, спочатку на ньому збирали преміальний седан Phaeton, а пізніше – електромобіль ID.3. Закриття виробництва є частиною плану зі скорочення потужностей, який компанія раніше погодила з профспілками через зростання витрат, ослаблення європейських ринків та посилення конкуренції з боку китайських брендів. Інші компанії концерну, зокрема Audi та Porsche, теж вимушені оптимізувати витрати.

У межах цієї угоди Volkswagen планує скоротити 35 тисяч робочих місць по всій Німеччині. Будівлю заводу передадуть в оренду Дрезденському технічному університету, де створять дослідницький кампус для розробок у сфері штучного інтелекту, робототехніки та мікрочипів. Крім того, об’єкт буде діяти, як туристична локація, аби відвідувачі могли ознайомитися з історією заводу та його технологіями.

