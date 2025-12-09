Ford і Renault об’єднуються для створення елктрокарів

Ford і Renault Group оголосили про стратегічне партнерство в Європі для виробництва доступних електромобілів. Партнерство передбачає створення двох моделей електрокарів під брендом Ford на базі платформи Ampere від Renault. Відповідну заяву опублікували на своїх офіційних сайтах обидві компанії – Ford та Renault у вівторок, 9 грудня.

Розробку електромобілів вестиме Ford, а виробництво здійснюватиме Renault Group на заводі ElectriCity у північній Франції. Перші моделі можуть з’явитись в автосалонах на початку 2028 року.

«Ця співпраця демонструє силу нашого виробничого досвіду та конкурентоспроможність у Європі. У довгостроковій перспективі об’єднання наших сил із Ford дозволить нам бути більш інноваційними та швидко реагувати на зміни ринку», – зазначив генеральний директор Renault Group Франсуа Прово.

Президент і CEO Ford Джим Фарлі теж зауважив, що стратегічне партнерство з Renault Group — важливий крок для Ford у Європі.

«Ми поєднаємо промисловий масштаб та досвід Renault у виробництві електромобілів із нашим дизайном і динамікою керування, щоб створити автомобілі, які залишаються по-справжньому Ford», – додав він.

Крім того, компанії підписали лист про наміри щодо співпраці у сегменті легких комерційних автомобілів (вантажні фургони), включно з можливим спільним виробництвом моделей під брендами Ford і Renault.

Довідково. Платформа Ampere від Renault, де власне і буде відбуватись виробництво – це їхня передова електроавтомобільна архітектура, на якій вже створено кілька моделей. З виробничою базою у північній Франції (завод у межах комплексу ElectriCity) Renault має достатню потужність для масового виробництва електрокарів.