Порушника затримали і передали поліції

Увечері неділі, 14 грудня, 33-річний мешканець Львівщини на мотоциклі на швидкості прорвався до Румунії через пункт пропуску «Порубне» у Чернівецькій області. Чоловіка затримали українські прикордонники і передали поліції.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, чоловік мав намір виїхати до Румунії, однак проходити прикордонно-митний контроль він не збирався, знаючи, що не має підстав для виїзду з України. Тож просто спробував на великій швидкості прорватися через пункт пропуску «Порубне» до сусідньої країни. Як видно з оприлюдненого прикордонниками відео, порушник на швидкості проїхав через шлагбаум та намагався втекти, однак його наздогнали.

«Прикордонники Чернівецького загону зреагували миттєво. Подали команду «Бар’єр» та затримали порушника. Ним виявився житель Львівської області 1992 року народження», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

На затриманого склали адміністративні протоколи за злісну непокору прикордонникам та незаконний перетин кордону (ст. 185-10 та 204-1 КУпАП). Порушника та мотоцикл передали представникам поліції.