Андрій Баховського затримали у жовтні 2024 року після одержання грошей за переправлення ухилянта

Залізничний районний суд Львова виніс вирок директору львівського благодійного фонду «Опіка майбутнього» Андрію Баховському, якого у жовтні 2024 року затримали за переправлення ухилянтів. Керівника фонду визнали винним та оштрафували на 309 тис. грн. Також він зобов’язався перерахувати на ЗСУ 242 тис. грн сплаченої за нього застави.

За матеріалами справи, восени 2024 року Андрій Баховський взявся переправити військовозобов’язаного за кордон до Угорщини через пункт пропуску в Закарпатській області або поза пунктами пропуску. Свої послуги він оцінив у 15 тис. доларів. Директора фонду затримали 16 жовтня минулого року після передачі йому першого траншу обумовленої суми – 7,5 тис. доларів. Передача грошей відбулася в автомобілі на парковці ТРЦ Victoria Gardens у Львові.

У листопаді 2025 року обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості.

При призначенні покарання суд врахував те, що Андрій Баховський визнав вину, а також погодився передати на ЗСУ понад 242 тис. грн внесеної за нього застави.

Суддя Сергій Колодяжний визнав Андрія Баховського винним у незаконному переправленні через кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ) та призначив йому покарання – штраф у розмірі 309 тис. грн. Вирок ще може бути оскаржений.

За інформацією YouControl, 47-річний Андрій Баховський зі Ставчан є керівником заснованого у 2015 році благодійного фонду «Опіка майбутнього». Також він зареєстрований як ФОП, що займається роздрібної торгівлею непродовольчими товарами. Працює керівником ПП «Твердиня», основний вид діяльності – неспеціалізована оптова торгівля.