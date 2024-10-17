Андрія Баховського затримали на гарячому під час одержання грошей

СБУ у співпраці з спецпрокуратурою у сфері оборони Західного регіону викрили на Львівщині незаконний трафік ухилення від мобілізації, організатором якого, за версією правоохоронців, виявився 46-річний керівник місцевого благодійного фонду «Опіка майбутнього» Андрій Баховський.

За даними СБУ Львівщини та спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону, 46-річний керівник благодійного фонду налагодив схему переправлення потенційних призовників до країн ЄС. Свої послуги він оцінив у 15 000 доларів з особи. За ці кошти ділок гарантував втікачу допомогу у виїзді за межі України в обхід встановлених пунктів пропуску у Закарпатській області.

Окрім цього, за оперативними даними, відомо, що він обіцяв ухилянту підготувати пакет документів від імені благодійного фонду для безперешкодного пересування між областями та добирання до точки відправлення.

Затримали керівника фонду під час отримання частини грошей

Затримали організатора «на гарячому» під час одержання першого траншу неправомірної вигоди у розмірі 7500 доларів. Йому повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Невдовзі винуватцю оберуть запобіжний захід.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За інформацією ZAXID.NET, за переправлення ухилянтів затримали керівника львівського благодійного фонду «Опіка майбутнього» Андрія Баховського. За даними YouControl, фонд зареєстрований у 2015 році, його засновником є мешканець села Ставчани Андрій Баховський. Він також зареєстрований як ФОП, що займається торгівлею непродовольчими товарами.

Також слідчі встановлюють інших причетних до схеми осіб.