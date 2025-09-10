Ідеться про ділянку від каналізаційної насосної станції до очисних споруд Сокаля

У місті Сокаль на Львівщині планують реконструювати напірний трубопровід від каналізаційної насосної станції, що через зношеність забруднює довкілля витоками. Міська рада вже оголосила відповідний тендер в системі електронних закупівель Prozorro з очікуваною вартістю робіт на 45,112 млн грн.

Роботи проведуть за грантові кошти на суму 1,16 млн євро, повідомляє пресслужба Львівської обласної військової адміністрації. Із оголошених Сокальською міськрадою закупівель випливає, що частину грошей з гранту також витратять на промоційні матеріали, послуги комунікаційного і фінансового менеджерів, на роботу координатора проєкту.

Проєкт реалізують в межах програми «Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027». Його втілює Сокальська міська рада у партнерстві з польською гміною Долгобичув. Проєкт передбачає захист прикордонної річки Західний Буг через розширення санітарної мережі в прикордонні.

Сокальська міська рада отримає на роботи грант від Євросоюзу на суму 1,16 млн євро, що покриває 90% витрат за проєктом.

«Наша стара система перебуває в аварійному стані, через це у потрапляють витоки. Ми зможемо замінити понад три кілометри труб діаметром 400 мм, збудувати перемикальні камери, встановити сифонові та гравітаційні колодязі. Також передбачено кошти на благоустрій території після робіт», – розповіла координаторка проєкту Катерина Нагірська.

Роботи з реконструкції водопроводу мають завершити до 31 серпня 2026 року. Додамо, що Сокальська міськрада вже оголошувала тендер на ці роботи, проте торги у серпні не відбулися.

У гміні Долгобичув за 30 км від Сокаля прокладуть нову каналізаційну мережу на шести вулицях. Такі заходи з обох боків кордону позитивно вплинуть на стан річки Західний Буг, що протікає через громади.

На Львівщині реалізують 17 проєктів на суму майже 15 млн євро за пріоритетом «Довкілля» в межах Програми Interreg NEXT «Польща – Україна 2021-2027».