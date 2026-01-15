У центрі Львова на невеличкій вуличці Костюшка виділяється красивий будинок у стилі орнаментальної сецесії, який займає цілий квартал. Ця будівля у міжвоєнний час XX ст. була центром українства. Його історію та архітектурні особливості розповіли на сторінці Art Nouveau heritage in Lviv.

Ця велика чотириповерхова споруда одночасно виходить на вулиці Дорошенка, 20 і Костюшка. Проєкт сецесійної кам’яниці створив архітектор Тадей Обмінський. Фасад декорований ліпниною, аттиком та кованими решітками балконів. Вікна другого поверху з’єднує фриз з галузками винограду.

Сучасний вигляд сторічного будинку на вул. Костюшка, 1 (фото Art Nouveau heritage in Lviv)

Наріжна кам’яниця планувалася як готель «Народна гостинниця», її спорудили у 1904–1906 роках. У 1920–1930-х роках готель називався «Республіка».

«Народна гостинниця» до 1914 року (з «Фотографій старого Львова»)

У роки Першої світової війни (від 1916 року) тут працювало товариство «Українська бесіда», видавництво і книгарня Івана Тиктора, а також редакції українських газет «Новий час» і «Народна справа».

У міжвоєнний період, за часів Польщі, у будівлі розмістився торговий відділ «Маслосоюзу». Також функціонували кав’ярня, філателістична крамниця, перукарня та інші комерційні заклади.

«Будівля була активним осередком міського життя. Це яскравий приклад того, як львівська сецесія поєднувала естетику, функціональність і активну участь у формуванні міського та національного середовища», – наголошують на сторінці Art Nouveau heritage in Lviv.

Офіс «Маслосоюзу», 1927 рік (з «Фотографій старого Львова»)

«Крайовий молочарський союз кооперативний з обмеженою порукою» працював у Стрию упродовж 1924–1926 років. 1927 року він переїхав до Львова у «Народну гостинницю». Союз об’єднав 39 молочарень на Львівщині, які займалися виготовленням і експортом масла та інших молочних продуктів, мали власні крамниці. 1932 року «Маслосоюз» розмістився у власному приміщенні на вулиці Головацького, 23.

У «Народній гостинниці» працювало багато українських установ (з «Фотографій старого Львова»)

У новітні часи, з 1999 року, цілу будівлю на вул. Костюшка, 1 займає Західна регіональна митниця. Це пам’ятка архітектури місцевого значення.