Інцидент стався в кафе «У Славка», розташованого на трасі Київ – Чоп

На Закарпатті стався конфлікт між пасажирами туристичного автобусу та власником кафе «У Славка», розташованого на трасі Київ – Чоп в селі Абранка Мукачівського району. Останній відмовився впускати гостей до вбиральні і, коли туристи рушили в бік лісу, на них накинулися собаки підприємця, травмувавши жінку з 10-річною дитиною.

Про інцидент, який стався 9 січня, написав депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола, оприлюднивши фото травмованих туристів.

«Двоє 10-річних дівчат та мати однієї із них попросилися до вбиральні, але власник закладу грубо відмовив їм у користуванні, навіть за гроші. Коли діти пішли в обхід, щоб сходити за потребою десь у лісі, чоловік сказав “фас” своїм двом собакам. Очевидці стверджують, що чули саме цю команду, власник це заперечує. У результаті нападу серйозно постраждала одна з дівчаток та жінка, яка прикривала її собою», – зазначив Віталій Глагола у телеграмі.

У четвер, 15 січня, у поліції Закарпатської області підтвердили, що на туристку з двома 10-річними дівчатами накинулися собаки власника закладу.

«Жінка та одна з дівчат отримали тілесні ушкодження й були доставлені до лікарні для надання медичної допомоги, іншій малолітній дівчинці вдалося втекти. 10-річна потерпіла отримала більш серйозні травми. Їй лікарі провели хірургічне оброблення рани», – розповіли правоохоронці.

Підприємцю загрожує до двох років обмеження волі. Фото поліції

Потерпілі зняли побої у Харкові, де проживають. У поліції очікують на результати експертизи, яка визначить ступінь тяжкості отриманих туристами тілесних ушкоджень. Закарпатські правоохоронці відкрили кримінальну справу за ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає від 150 до 240 годин громадських робіт, або виправні роботи на термін до двох років, або до двох років обмеження волі.