Кеворкян після Революції Гідності емігрував до Росії

Вищий антикорупційний суд у четвер, 15 січня, частково задовольнив позов Міністерства юстиції та стягнув в дохід держави частину активів, які належать громадянину України, проросійському пропагандисту. У рішенні суду ім’я не називають, однак Центр протидії корупції пише, що мова йде про Костянтина Кеворкяна.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 15 січня частково задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції та застосувала до Кеворкяна санкції, конфіскувавши частину його майна.

«Підставою для прийняття такого рішення стало те, що особа суттєво інформаційно сприяла вчиненню дій та ухваленню рішень, зазначених у п. 1 ч. 1 ст. 5-1 Закону України “Про санкції” (завдання істотної шкоди національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України)», – йдеться у повідомленні.

У дохід держави конфіскували:

житловий будинок у Харківській області,

півтори квартири та гаражний бокс у Харкові,

квартиру в Алушті,

627 долари,

15% частки у ТОВ «Першестоличне»,

два авто Lada Samara,

майнові права на торгівельні марки «Первая столица» та «Перша столиця».

Кеворкян – колишній український журналіст, був депутатом Харківської міськради п’яти скликань. Вперше його було обрано депутатом в 1994 році, останній раз – 2010 року від «Партії регіонів». Після Революції Гідності емігрував до Росії, де нині займається пропагандою. Неодноразово виправдовував російську агресію.

Нагадаємо, 17 листопада Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та конфіскував майно російського бізнесмена Сєргєя Кабаргіна.