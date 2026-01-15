У пам'ятці архітектури місцевого значення вибило вікна і вітражі

Вдосвіта 15 січня російський дрон влучив у дитячий майданчик на площі Кропивницького у Львові. Ймовірною ціллю був пам’ятник Степанові Бандері, однак пошкоджені довколишні будівлі, серед них дві пам’ятки.

Голова ЛОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок удару вибило вікна у церкві святих Ольги та Єлизавети та історичній будівлі школи ім. Станіслава Конарського кінця XIX ст. (нині – школа №55). Обидві споруди є пам’ятками архітектури місцевого значення. У храмі пошкоджені вітражі авторства Валерія Шаленка. Фахівці пам’яткоохоронної галузі міста та області фіксують наслідки атаки по пам’ятках культурної спадщини архітектури. Комісія має скласти акт огляду технічного стану.

«Ворожий безпілотник влучив по території історичного ареалу Львова, у межах буферної зони пам’яток, які є у списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – “Ансамбль історичного центру міста Львова” та “Ансамбль собору Святого Юра”», – наголосив Максим Козицький.

Пошкоджені вікна і вітражі церкви (фото ЛОВА і ЛМР)

У міській раді додали, що найбільших ушкоджень зазнали вітражі із зображенням Святої Родини та пастухів на рівні першого ярусу, а також вітражі з постатями апостолів у верхньому ярусі святилища.

Храм Ольги і Єлизавети, збудований біля головного залізничного вокзалу міста, є візуальним орієнтиром вже понад століття. ZAXID.NET нагадає його історію.

Неоготичний храм для залізничників на честь імператриці

Первісно це був римо-католицький костел, який постав на початку XX століття. Тоді цю ділянку інтенсивно розбудовували разом із залізничним транспортом. Поруч збудували житло для працівників залізниці.

«Місцем спорудження обрали площу Солярні, обабіч вулиці Городоцької. Вибір було зроблено так, щоб споруда костелу закривала від головного вокзалу вид на Собор св. Юра, який був греко-католицьким і нагадував всім прибуваючим до Львова залізницею, що тут живуть українці», – пишуть на сайті парафії церкви Ольги і Єлизавети.

Костел Єлизавети на початку XX ст (фото з сайту парафії)

Проєкт храму напрацював професор Львівської політехніки Теодор Тальовськиий, учень архітектора Юліана Захарієвича. Будівництво тривало з 1904 і до 1911 року. На 88-метровій вежі встановили годинник. По обидва боки від входу – дві нижчі вежі.

Дві менші вежі біля головного входу (фото ZAXID.NET)

Над порталом головного входу розміщена готичне вікно-розета, а також скульптурне розп’яття з пристоячими, яке створив відомий львівський скульптор Петро Войтович. Він же автор вівтаря. Всередині храму багато елементів у готичному стилі: склепіння з нервюрами, стрільчасті вікна. Високий об’єм підкреслюють колони з різьбленими капітелями.

Готичний інтер’єр храму (фото з Вікіпедії)

Храм назвали на честь дружини цісаря Австро-Угорщини Франца-Йосифа Єлизавети Баварської (Сісі), яка трагічно загинула у 1898 році. На фасаді встановили скульптуру святої Єлизавети. 73-річний Франц Йосиф I під час візиту до Львова у 1903 році заклав перший камінь під костел.

Розп’яття з пристоячими і розета над перспективним порталом входу (фото ZAXID.NET)

Втім, вже на початку Першої світової війни австро-угорський уряд конфіскував церковні дзвони костелу для військових потреб. А під час польсько-української війни храм також потрапляв під обстріли біля стратегічного двірця. Про ті часи нагадує снаряд, що застряг у стіні 1919 року. У Другу світову бомба, що влучила в будинок навпроти, сильно пошкодила уламками святиню. У роки радянської окупації костел пристосували під склад.

Після проголошення незалежності України сакральну будівлю передали греко-католицькій парафії. Настоятель Михайло Федорів доклав значних зусиль до відновлення святині. Перші служби він проводив без електрифікації, з вибитими вікнами і дірами в даху, з яких крапала вода. До реставрації залучали студентів коледжу декоративного та ужиткового мистецтва ім. Труша, в якому о. Михайло був капеланом.

Вигляд з оглядової вежі та інтер’єр церкви (фото ZAXID.NET)

У 2014 році Олександр Личко створив для церкви перший в Україні вітражний іконостас. Як розповів адміністратор храму о. Іван Галімурка, світильники зробили на бронетанковому заводі. Їхні форми перегукуються з колонами в інтер’єрі. У церкві можна піднятися на шпиль, який є гарною оглядовою вежею з панорамою міста.