Справжнє щастя починається з прийняття реальності

Ми постійно шукаємо щастя: у кар’єрі, стосунках, подорожах, грошах, нових покупках. Але часто, навіть отримавши бажане, людина все одно відчуває порожнечу. Чому так відбувається? Психолог Арсен Вітрецький пояснює, що головна проблема у викривленому уявленні про щастя.

Чому навіть успішні люди не відчувають щастя

«Ми шукаємо ідеального щастя, якого не існує», – говорить психолог Арсен Вітрецький. За його словами, у сучасній культурі поняття щастя стало надто романтизованим і навіть комерційним.

«В нас ідея щастя дуже ідеалізована і капіталізована. Нам постійно пропонують шаблони: ти будеш щасливий, якщо створиш сім’ю, якщо заробиш більше, якщо купиш щось, якщо поїдеш у подорож. І люди постійно перебувають у стані пошуку цього “правильного” щастя».

Проблема в тому, що таке щастя – нав’язане. Воно не завжди відповідає реальним потребам конкретної людини. Багато хто мріє про момент, коли «все нарешті стане ідеально». Але це небезпечна ілюзія. «Ми ніби шукаємо вічного задоволення, моменту, коли будемо задоволені життям на всі 100% і більше ніяких проблем не буде. Але такого стану не існує. Проблеми, задачі, невизначеність нікуди не зникнуть» – стверджує Арсен Вітрецький.

Саме через цю ідеалізацію люди часто розчаровуються: життя не відповідає картинці, яку вони намалювали у своїй голові.

Перший крок до щастя – прийняти реальність

Психолог наголошує, що справжнє щастя починається не з досягнень, а з внутрішньої зрілості та усвідомлення власного життя. «Щоб бути дійсно щасливою людиною, найперше важливо навчитися ладнати із реальністю. Прийняти, що ніколи не настане період ідеально гладкого життя. Це про емоційну зрілість і готовність зустрічатися з реальністю такою, якою вона є», – додає фахівець.

Іншими словами, щастя – це не відсутність труднощів, а здатність жити повноцінно, навіть коли вони є.

Відмова від гонитви за чужими ідеалами відкриває шлях до власного щастя. Фото ілюстративне

Чому ми не чуємо себе

Ще одна велика проблема сучасної людини – постійний внутрішній і зовнішній шум. Ми звикли жити за чужими сценаріями: «так правильно», «так треба», «так прийнято». Через це перестаємо розуміти що хочемо насправді.

«Людині, щоб іти туди, куди їй треба, важливо виключити шум у голові – усі ті шаблонні уявлення, які нам нав’язує суспільство, культура, батьки. Коли ми знижуємо рівень цього шуму, ми починаємо чути себе справжніх», – каже Арсен Вітрецький і наголошує, що цей процес не завжди приємний.

Дуже часто, коли людина намагається прислухатися до себе, вона стикається з кризою: «Я не знаю, що мене робить щасливою. Я не знаю, куди мені рухатися. І це нормальна, але складна криза, яку важливо прожити», – наголошує психолог.

Саме в цій точці починається шлях до власного, а не нав’язаного щастя.

Щастя – у простих речах

Ми звикли думати, що щастя має бути чимось великим і грандіозним. Але часто воно набагато простіше.

Психолог Вітрецький каже: «Мені може хотітися елементарних буденних речей: комфорту, сонячного світла, гарної вечері з близькими, сміху, танців. Але ми цього не чуємо, бо звикли гнатися за чимось “великим”».

За його словами, справжнє щастя починається з дрібниць і уважності до себе:

прогулянка містом без плану

можливість робити те, що хочеться в моменті

відчуття власного ритму життя

Бути собою – головна умова щастя

Часто з дитинства нас вчать пригнічувати певні частини своєї особистості: «хлопчики не плачуть», «дівчатка не зляться», «не можна бути надто емоційним», «не можна бути надто чутливим».

«Якщо людина забороняє собі бути вразливою, сердитою, радісною, гучною – вона не може бути щасливою. Бо це частини її самої. Коли я дозволяю собі бути собою, приймаю свою унікальність і навіть дивність – народжується свобода. А разом із нею і справжнє щастя», – ділиться фахівець.

Чому навіть успішне життя не гарантує щастя

Дуже поширена ситуація: у людини є робота, квартира, сім’я, стабільність – але радості немає. Психолог пояснює: «Шаблонне “добре” – не для всіх добре. Якщо я не відчуваю щастя, можливо, це просто не моє життя, не мої цілі, не мої бажання».

Багато людей живуть за сценарієм «так треба», а не «так хочу». І саме через це відчувають порожнечу.

Щастя неможливо відчувати постійно

Одна з найважливіших думок, яку підкреслює експерт: вічного щастя не існує навіть біологічно. «Наш мозок фізіологічно не здатен постійно відчувати ейфорію. Це неможливо. Постійне задоволення – це вже ознака порушень, а не норма», – стверджує Вітрецький.

Гормони радості – серотонін, дофамін, окситоцин – працюють хвилями. Тому нормальне життя складається з різних станів: радості, спокою, смутку, втоми. І це абсолютно природно.

Технології крадуть наше відчуття радості

Ще один ворог сучасного щастя – залежність від гаджетів і соцмереж. «Телефон і соцмережі спроєктовані так, щоб постійно давати швидкі дози дофаміну. Реальне життя повільніше і не таке яскраве, тому воно починає здаватися нудним».

Через це люди втрачають чутливість до простих радощів: прогулянок, живого спілкування, тиші.

Щастя – це не досягнення чи статус, а внутрішній стан. Фото ілюстративне

Без закритих базових потреб щастя неможливе

І насамкінець важливий реалістичний момент: про щастя важко говорити, якщо не закриті базові потреби. Фахівець наголошує: «Без безпеки, нормального сну, їжі, стабільності людині дуже складно бути щасливою. Спершу важливо відновити базу. Дуже часто люди люди знеціють базові елементарні речі».

Справжнє щастя – це не ідеальне життя без проблем. Це:

прийняття реальності,

вміння чути себе,

право бути собою,

радість від простих речей,

уважність до моменту.

Щастя не десь у майбутньому. Воно завжди поруч – головне навчитися його помічати.