Тварин передали зоозахисникам

Поліція встановила чоловіка, який силоміць заливав спиртне в пащі собакам. Тварин вилучили у недобросовісного господаря. На 57-річного мешканця Самбірського району чекає відкрили кримінальне провадження через жорстоке поводження з тваринами.

У пресслужбі поліції повідомили, що 15 січня у соцмережах побачили відео, як власник силоміць заливає спиртне (ймовірно - горілку) в пащі собакам.

«Проведеними заходами встановлено, що подія трапилася в одному з сіл Самбірського району. Оперативники кримінальної поліції спільно з співробітниками сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції встановили особу зловмисника – ним виявився 57-річний мешканець села», – повідомили у поліції.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами), що передбачає позбавлення волі від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

Ліцейські вилучили собак і передали зоозахисникам. Тварини перебувають в належних умовах, у безпеці та під наглядом. Їм нададуть необхідну медичну допомогу.