Ігор Ратушняк у 2024 році очолив Тиврівський районний суд Вінницької області

Суддю з Вінниччини Ігоря Ратушняка ще у 2023 році засудили до 7 років позбавлення волі за хабар. Та попри це він ще два роки продовжував працювати у суді і за цей час отримував 1,2 млн грн зарплати. Про це у середу, 14 січня, повідомило «Слідство.Інфо».

13 січня 2026 року Вища рада правосуддя звільнила голову Тиврівського районного суду Вінницької області Ігоря Ратушняка, якого ще у 2023 році засудили до 7 років позбавлення волі за хабарництво.

«Під час розгляду справи у ВРП захист судді клопотав про відвід двох членів Вищої ради правосуддя та перенесення засідання. Втім, Рада відмовила у задоволенні цих клопотань і затвердила рішення Третьої дисциплінарної палати ВРП, ухвалене ще у квітні 2025 року, про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення», – йдеться у повідомленні.

Ратушняк вважає, що строк притягнення його до дисциплінарної відповідальності закінчився, а скаргу на нього ВРП мало б повернути. Вища рада правосуддя ж зазначає, що Ратушняк допустив поведінку, яка порочить звання судді, коли отримав хабар, а також, коли порушував правила самовідводу при розгляді справ пʼяних водіїв. На їхню думку, термін притягнення його до відповідальності не пропущений, адже строк дисциплінарного провадження, а також відпустки та лікарняні не враховуються у термін.

Справа Ігоря Ратушняка

Ратушняк працює суддею понад 20 років. У вересні 2021 року детективи НАБУ оголосили йому про підозру за вимагання 120 тис. грн, аби визнати право на володіння земельною ділянкою. У грудні 2023 року ВАКС визнав Ратушняка винним в одержанні хабаря та присудив йому 7 років ув'язнення із позбавлення права обіймати певні посади на три роки. Та у січні 2024 року він подав апеляцію на це рішення, розгляд якої триває досі. Тому вирок ВАКСу досі не набув законної сили.

Під час обшуків вдома у судді знайшли 50 тис. доларів

9 вересня 2024 року його переобрали головою Тиврівського районного суду.

У коментарі журналістам Ратушняк заявив, що вважає свою справу та вирок замовними.

«Мене обвинувачують у тому, що я прохав неправомірну вигоду, і написали, що я отримав. Однак, що прохав – немає ніяких доказів, і сам агент правоохоронців теж спростував інформацію, що я просив у нього неправомірну вигоду», – наголосив він.

Він також зазначав, що вирок і можливе засудження не заважало йому стати головою суду.

«Будь-який юрист, який прочитає цей вирок, одразу все зрозуміє, що він недосконалий. Також треба врахувати, що вирок – це перша інстанція, а є ще апеляційна інстанція та Верховний Суд. За статистикою, 80% вироків ВАКСу скасовує Верховний Суд. Я сподіваюсь, що мене почують і я отримаю справедливий та законний вирок». – додав він.

Згідно з декларацією Ратушняка, за 2024 рік він отримав понад 1,2 млн грн заробітної плати та понад 101 тис. грн пенсії. Крім того, він отримав ще понад 14 тис. грн пільги на житлово-комунальні послуги ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції та ще понад 5 тис. грн відшкодування.