ВАКС засудив Ратушняка до 7 років в’язниці за хабар у 120 тис. грн

Тиврівський районний суд Вінницької області ще на три роки очолив суддя Ігор Ратушняк. Торік у грудні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив Ратушняка за отримання 4620 доларів хабаря до семи років ув'язнення. Утім вирок ще не набрав чинності, бо Ратушняк оскаржує його в апеляції. Про це в понеділок, 9 вересня, повідомило «Слідство.Інфо».

За даними обвинувачення, у серпні 2021 року суддя Ігор Ратушняк погодився за хабар визнати право власності на земельну ділянку. Суддя оцінив своє рішення про понад три гектари землі у 120 тис. грн (4 620 доларів станом на 2021 рік). Детективи НАБУ спільно з Управлінням Нацполіції задокументували два факти передачі грошей – 3000 доларів та 1620 доларів судді. ВАКС засудив Ратушняка до 7 років в’язниці, заборонивши впродовж трьох років обіймати посади в органах держвлади та місцевого самоврядування та присудив конфіскацію майна. Вирок ще не набрав чинності, бо Ратушняк оскаржує його в апеляції.

Ратушняк заявляє, що вирок проти нього є замовним, оскільки ще перед початком історії з хабарем, він мав конфлікт з матір’ю народної депутатки від партії «Слуга Народу» Ірини Борзової. Через це йому нібито почали погрожувати. Результатом цих погроз, на думку Ратушняка, є судова справа та вирок, який зараз суддя намагається оскаржити в апеляційній інстанції.

«Мене обвинувачують у тому, що я прохав неправомірну вигоду, і написали, що я отримав. Однак, що прохав – немає ніяких доказів, і сам агент правоохоронців теж спростував інформацію, що я просив у нього неправомірну вигоду», – сказав суддя Ігор Ратушняк.

За словами Ігоря Ратушняка, вирок і можливе засудження не завадило йому стати головою суду.

«Треба врахувати, що вирок – це перша інстанція, а є ще апеляційна інстанція та Верховний Суд. За статистикою, 80% вироків ВАКСу скасовує Верховний Суд. Я сподіваюсь, що мене почують і я отримаю справедливий та законний вирок», – пояснив Ратушняк.

Активісти з ГО «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» зауважують на зв’язках між адвокатом, який захищає Ігоря Ратушняка у ВАКСі В’ячеславом Когутницьким, і самим суддею. За їхньою інформацією, саме Когутницький виступав адвокатом у справах п’яних водіїв, яких судив Ратушняк. На думку «Автомайдану», Когутницький та Ратушняк через певну схему дозволяли п’яним водіям уникати відповідальності за свої дії.

«Спочатку справа розподіляється на певного суддю. Когутницький заявляє судді відвід, мотивуючи це тим, що суддя проявляє упередженість до громадян України, або ж у нього склалися конфліктні відносини із суддею. А відвід розглядає хто? Правильно, Ратушняк! І так, задовольняє цей відвід, після чого справа переходить вже до нього. Ну і фінал – Ратушняк закриває справи щодо порушників за відсутністю події та складу правопорушення», – додали в «Автомайдані».