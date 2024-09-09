Щодо мешканки Львівщини порушили кримінальну справу за фактом отримання хабара та зловживання впливом

Залізничний районний суд Львова виніс вирок мешканці Львівщини, яка отримали 15 тис. грн хабара за складення іспиту з водіння у сервісному центрі МВС на Волині, де працював її знайомий. Схема виявилась успішною, і чоловік отримав водійські права. Суд призначив жительці Львівщини три роки тюрми, але звільнив від відбування покарання з річним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, уродженка колишнього Турківського району Львівщини Ольга Макаришин у вересні 2023 року під час спілкування із чоловіком, який хотів отримати водійське посвідчення, заявила, що за 15 тис. грн може вплинути на посадовця сервісного центру МВС. На початку грудня 2023 року чоловік перерахував їй гроші на картку.

Знайомий Ольги Макаришин працював у сервісному центрі МВС у Волинській області та приймав іспити з водіння. Вона скерувала свого клієнта у цей сервісний центр, де він успішно пройшов іспит та отримав водійське посвідчення. Надалі, у лютому 2024 року, працівник сервісного центру МВС у переписці з Макаришин попросив віддати йому його частину грошей і вона перерахувала йому 4,5 тис. грн. Після цього учасників схеми затримали.

Щодо мешканки Львівщини порушили кримінальну справу за фактом отримання хабара та зловживання впливом. У суді вона визнала свою провину та просила суд її суворо не карати.

Справу розглянула суддя Наталія Галайко, яка визнала обвинувачену винною у кримінальних правопорушеннях, призначивши три роки тюрми, але звільнила від відбування покарання з річним іспитовим терміном.