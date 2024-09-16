ВАКС призначив Резніченкові заставу у 30 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексголові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку у справі про розкрадання 286 млн грн на ремонту доріг. Відповідне рішення ВАКС ухвалив у понеділок, 16 вересня, інформує Центр протидії корупції (ЦПК).

Суд призначив Резніченкові заставу у 30 млн грн. Окрім того, 52-річний Валентин Резніченко має здати паспорти для виїзду за кордон, не відлучатися з місця проживання, а також прибувати на виклик слідства. Прокурор САП клопотав про обрання Резніченку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 40 млн грн.

Крім того, ВАКС обрав запобіжний захід ексголові Департаменту ЖКГ і будівництва Дніпропетровської ОВА Андрію Коломойцю. Суддя обрав запобіжку у вигляді застави в 15 млн грн. Як інформує ЦПК, захист Коломойця розповідав, що у нього дві неповнолітні дитини, хвора мати, а також те, що він зарахований до аспірантури.

Справа Резніченка

У листопаді 2022 року журналісти «Схем» опублікували розслідування про зв’язок між Валентином Резніченком і компанією «Будінвест Інжиніринг», якій Дніпропетровська ОВА заплатила 1,5 млрд грн на ремонт доріг. За даними розслідувачів, співвласницею компанії є фітнес-тренерка Яна Хланта, яка може бути дівчиною Валентина Резніченка.

У грудні 2022 року НАБУ провело обшуки в Резніченка та інших фігурантів справи щодо «Великого будівництва». Також обшуки провели у підрядників ДОВА – у приміщеннях фірми «Будінвест Інжиніринг», на виробничих підприємствах та у пов’язаних з компанією осіб. За даними слідства, компанія завищила вартість матеріалів на понад 286 млн грн.

Валентин Резніченко працював на посаді голови Дніпропетровської ОВА із 10 грудня 2020 до 24 січня 2023.