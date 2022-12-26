Валентин Резніченко журналістські розслідування не коментував

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) в понеділок, 26 грудня провели низку обшуків у Дніпрі у фігурантів кримінальної справи, пов’язаної із проектом «Велике будівництво», серед яких – голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, повідомили журналісти «Схем» з посиланням на три непов’язаних між собою джерела у Дніпрі та у правоохоронних органах.

Раніше журналісти «Схем» і «Української правди» опублікували розслідування про зв’язок між Резніченком і компанією, на яку Дніпропетровська ОВА з березня спрямувала вже півтора мільярда бюджетних гривень на відбудову доріг в області, після чого Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтями «зловживання владою або службовим становищем» і «легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)».

Згідно з даними джерел журналістів, обшуки почалися вранці 26 грудня. Детективи провели слідчі дії безпосередньо у приміщенні Дніпропетровської ОВА – кабінеті самого Резніченка, а також у Департаменті житлово-комунального господарства, який є відповідальним за закупівлі в межах будівництва і реконструкції доріг та низці інших департаментів ОВА.

Також обшуки провели у підрядників ДОВА – у приміщеннях фірми «Будінвестінжиніринг», на виробничих підприємствах та у пов’язаних з компанією осіб.

У Дніпропетровській ОВА обшуки поки не коментували. В НАБУ та САП також наразі не коментували ці слідчі дії.

Зауважимо, що 2 листопада «Схеми» опублікували розслідування «Супутниця на мільярд», в якому розповіли, що приватна фірма «Будінвест Інжиніринг», яка освоїла вже півтора мільярда гривень на ремонті доріг у Дніпропетровській області, напряму пов’язана з керівником Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченком, від якого залежить, кому і в яких обсягах виділяти бюджетні кошти. Журналісти зауважували, що дороги на Дніпропетровщині не постраждали так сильно, як в інших областях.

Половина компанії була записана на жінку на ім’я Яна Хланта – професійну спортсменку, яка працює тренером із пауерліфтингу в Дніпрі. Як з’ясували журналісти, вона – близька особа для Резніченка, вони разом багато подорожували за кордон. Окрім того, Хланта пересувається на автомобілі Резніченка й отримувала зарплату в його фірмі.

Інша половина компанії, що освоює мільярди під час активної фази війни, через наближену особу пов’язана з бізнесменами-братами Дубинськими, яких США офіційно оголосили у розшук за підозрою у фінансових махінаціях.

Резніченко ці журналістські розслідування не коментував.