Чиновники уникнули тюремного ув’язнення через закінчення строків давності у провадженні

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) визнав винними у справі про завдання збитків під час будівництва комплексу «Охматдиту» колишню очільницю ДП «Укрмедпроектбуд» та генпідрядника. Про це повідомили у ВАКС.

За даними слідства, держпідприємство у 2013 році за бюджетні гроші замовило у приватного товариства інженерне та технічне обладнання (зокрема ліфти та модулі теплових пунктів) для будівництва та оснащення Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ Україн «Охматдит».

За договорами держпідприємство розрахувалося з генпідрядником шляхом 100% авансування – це понад 30 млн грн. Проте вказане інженерне та технічне обладнання й до цього часу не поставлено.

Попри це очільниця «Укрмедпроектбуду» (до цього вона була директором підприємства-генпідрядника) за пособництва тодішніх керівників підприємств генпідрядника та підрядника, підписала накладні про нібито прийняття обладнання. Надалі, за даними слідства, вказані особи також намагалися приховати відсутність обладнання. Тому бюджету було завдано 30 млн грн збитків.

26 грудня ВАКС визнав винними колишню очільницю «Укрмедпроектбуд» та колишнього керівника приватного підприємства-генпідрядника у зловживаннях. Екс-директорці призначили 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду керівника суб’єкта підприємництва, у статутному капіталі якого є частка державної або комунальної власності, на три роки зі штрафом 12750 грн. Генпідрядника засудили до 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду керівника суб’єкта господарювання на три роки, зі штрафом 10200 грн.

Обох фігурантів справи обвинувачували, зокрема, за статтею про службове підроблення, яка передбачає штраф або обмеження волі на 3 роки. Однак, через закінчення строків давності у провадженні обох звільнили від покарання за цією статтею, зазначили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Щоправда, суд також задовольнив цивільний позов ДП «Укрмедпроектбуд» та стягнув з його колишньої очільниці та генпідрядника понад 30 млн грн.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.