Сергій Скуратовський організував злочинну схему, внаслідок якої банк отримав понад 112 млн грн збитків

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрило корупційну схему, в організації якої підозрюють колишнього депутата Верховної Ради. За інформацією Liga.net, йдеться про нардепа попереднього скликання Сергія Скуратовського з «Радикальної партії».

Як повідомили в НАБУ, у 2012 році депутат взяв 200 млн грн кредиту для будівництва житлового комплексу на околиці Києва і не повернув ці гроші банку. За версією слідства, він організував корупційну схему за участі співробітників СБУ та Агентства з розшуку та менеджменту активів і держпідприємства СЕТАМ, завдяки чому він викупив право вимоги на 128 млн грн всього за 16 млн грн. НАБУ вважає, що аукціон відбувся незаконно – без належного рішення суду і без звіту про оцінку.

Ставши новим власником прав вимоги, підконтрольна нардепу компанія скасувала усі іпотеки на нерухоме майно та обтяження за договорами поруки, а потім перепродала ці права іншій фірмі, пов'язаній із екс-депутатом.

НАБУ вважає організатором корупційної схеми колишнього депутата, який профінансував усі витрати та керував учасниками організованої групи. Залучений працівник СБУ в обмін на сприяння нібито отримав від нардепа хабар. Через дії злочинної групи банк отримав понад 112 млн грн збитків.

Крім екс-депутата, підозри отримали ще семеро співучасників – його помічниця, яка була директоркою підприємства-забудовника, колишній керівник слідчого відділення Головного слідчого управління СБУ, колишній начальник управління менеджменту активів АРМА, колишній гендиректор ДП «СЕТАМ» та його заступник, а також двоє оцінювачів.

Фігурантам справи слідчі повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів), ч. 3 ст. 368 (отримання хабаря), ч. 3 ст. 369 (надання хабаря) ККУ.

Правоохоронці не розголошують імені колишнього нардепа, однак, за даними Liga.net, ідеться про депутата VIII скликання від «Радикальної партії» Сергія Скуратовського.