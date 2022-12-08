Бориса Кауфмана підозрюють у корупційних злочинах

Одеський бізнесмен Борис Кауфман, якого Вищий антикорупційний суд взяв під варту після судового засідання 7 грудня, вийшов під заставу. Сума застави в розмірі 129 млн грн була сплачена в той же день, повідомляє «Думская» із посиланням на адвокатів Кауфмана.

Повідомляється, що наразі бізнесмен звільнений з під варти й перебуває в Києві.

Адвокати також зазначили, що на сьогодні мають лише повідомлення про підозру від НАБУ. Втім самих злочинів та фактів порушень у підозрі не описано, а до трьох ймовірних епізодів, про які йде мова, Кауфман не має жодного відношення.

Адвокати також додали, що в наданих слідством до Вищого антикорупційного суду матеріалах, немає фактичних даних про вчинення Кауфманом протиправних діянь.

«Висунуті обвинувачення є абсолютно безпідставними і нічим не обгрунтованими», - стверджують адвокати.

Нагадаємо, що 5 грудня НАБУ і САП затримали трьох осіб за підозрою у створенні злочинної організації та вчиненні корупційних злочинів в Одесі. Серед затриманих – бізнесмен Борис Кауфман і його багаторічний партнер Олександр Грановський.

Кауфман володіє інвесткомпанією Vertex United, до складу якої входять активи готельного напряму («Брістоль», «Лондонська», «Президент-готель»), медіаактиви й інвестиційні проєкти. Також він співвласник найбільшої української дистрибʼюторської компанії TEDIS Ukraine. У 2013 році Vertex United купила в медіахолдингу Бориса Ложкіна і Геннадія Боголюбова медіапроєкт «Фокус».

Кауфман і Грановський є бізнес-партнерами. Вони керують кількома готелями через Vertex Hotel Group.

Бізнесменам повідомили про підозру як учасникам злочинної організації, яка тримала під контролем чиновників Одеської міськради. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід бізнес-партнерові Кауфмана Алексу Боруховичу (раніше Олександр Грановський). Йому призначили тримання під вартою з альтернативою застави у 124 млн грн.

Слідство заявляє, що з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їх взаємодію з приватним сектором ринку.