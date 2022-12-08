Чоловіка затримали ще наприкінці листопада. У середу, 7 грудня, йому повідомили про підозру

На Хмельниччині екс-депутата однієї з районних рад затримали на допомозі ухилянтам. Про яку саме райраду йдеться, наразі невідомо. За 6 тис. доларів чоловік обіцяв допомогти виготовити фіктивні документи про непридатність до військової служби. Затримали його під час отримання коштів. У разі доведення вини чоловікові загрожує до п'яти років тюрми.

Про викриття чоловіка стало відомо у четвер, 8 грудня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. Як встановили слідчі, чоловік запевняв, що має вплив на службовців військкомату і за гроші обіцяв допомогти виготовити фіктивні документи щодо непридатності для військової служби.

«Його затримано «на гарячому» під час одержання від хмельничанина 6 тис. доларів, що еквівалентно майже чверті мільйона гривень. Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи», – йдеться у повідомленні.

Слідчі вручили чоловікові підозру за ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). У разі доведення вини йому загрожує до п'яти років ув'язнення.