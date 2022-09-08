Митницю та двох прикордонниць затримали за переправлення чоловіків у Польщу
Затримали і двох цивільних осіб, які входили у злочинну групу, і займалися пошуком охочих втекти з країни
Працівники Державного бюро розслідувань затримали і оголосили підозру кільком людям, які організували канал перенаправлення чоловіків призовного віку за кордон. Серед затриманих є державна інспекторка одного з відділів митного оформлення, двоє прикордонниць та двоє цивільних, повідомила прес-служба Теруправління ДБР у Львові у четвер, 8 вересня.
За даними ДБР, злочинну групу створили цивільна особа та державний інспектор одного з відділів митного оформлення. «Вони залучили до своєї діяльності ще двох інспекторів прикордонної служби та одного мешканця Жовкви», — уточнили в ДБР.
Цивільні члени групи займалися пошуком охочих незаконно виїхати за кордон і пропонували за 6 тис. доларів допомогти покинути країну. Згодом ці кошти ділили між учасниками групи.
Зловмисники брали по 6 тис. доларів США з людини за безпроблемний перетин кордону (фото ДБР)
«Чоловіків спеціальним транспортом довозили до кордону із Польщею, де інші учасники схеми із числа посадовців митниці та прикордонників пропускали їх через кордон», – додали у бюро розслідувань.
Працівники ДБР задокументували 4 факти незаконного переміщення чоловіків. Відповідно зловмисники встигли заробити та поділити між собою 24 тис. доларів.
Усіх п'ятьох членів злочинної групи підозрюють у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Суд вже усунув фігурантів від виконання службових обов’язків та обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.