В організатора переправлення ухилянтів за кордон вилучили речові докази

Оперативники Львівського прикордонного загону, поліцейські, за процесуального керівництва Жовківської районної прокуратури, затримали чоловіка, який допомагав українцям незаконно перетинати кордон.

«64-річний мешканець Закарпатської області виготовляв документи, які дозволяли безперешкодний перетин кордону України для осіб, які такого права не мали. За свої послуги, а саме – виготовлення комплекту документів, він брав від 1000 до 3000 тисяч доларів США з особи», – повідомили у Держприкордонслужбі.

Під час обшуків у чоловіка вилучили документи для перетину кордону чоловіків в умовах воєнного стану, гроші та інші речові докази.

Закарпатцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Суд обере йому запобіжний захід.