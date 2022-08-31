Личаківський районний суд Львова визнав винною у незаконному переправленні призовників прикордонницю Оксану Проць. Їй призначили п’ять років тюрми, проте звільнили від відбування покарання з втановленням трирічного іспитового терміну.

Як вказано у вироку суду, прикордонниця Оксана Проць працювала у пункті пропуску «Угринів – Долгобичув», вони водила у злочинну групу та допомагала ухилянтам втікати з України. У матеріалах справи вказано приклад, коли наприкінці травня Оксана Проць не перевірила документи для перетину кордону в чотирьох людей, а також не внесла відомості про те, що вони перетнули кордон у систему «Гарт-1».

У суді Оксана Проць визнала свою провину, а також уклала угоду про визнання винуватості з прокурором. Відомо також, що прикордонниця є вагітною, станом на 12 липня у неї була загроза викидня.

Дослідивши матеріали справи, суддя Назар Стрепко визнав Оксану Проць винною у незаконному переправлення призовників через кордон, порушенні правил прикордонної служби та призначив покарання у вигляді п’яти років тюрми, з позбавленням права займати будь-які посади у Держприкордонслужбі протягом трьох років.

Проте суд звільнив Оксану Проць від відбування покарання, встановивши три роки іспитового терміну.