За отримання хабара військовому з Хмельниччини загрожує до восьми років ув'язнення

Старшого офіцера одного з районних військкоматів Хмельницької області затримали на хабарі у 1,7 тис. доларів. Гроші військовий взяв від жінки, яка просила забезпечити звільнення від служби в армії для її батька. Наразі затриманий офіцер перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Як у четвер, 8 вересня, повідомила прес-служба Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Західного регіону, затримали офіцера під час одержання другої частини хабара від місцевої мешканки, якій військовий обіцяв звільнити батька від мобілізації.

«Старший офіцер одного із районних центрів комплектування та соціальної підтримки на Хмельниччині за 1700 доларів США обіцяв громадянці забезпечити звільнення від призову на військову службу її батька», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). Наразі старший офіцер перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідство у справі триває. Наразі спецпрокурори вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.