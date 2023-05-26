Військового затримали ввечері 7 вересня, після отримання другого траншу хабара

Хмельницький суд призначив 85 тис. грн штрафу працівнику одного з районних військкоматів, який за гроші обіцяв допомогти військовозобов'язаному чоловікові уникнути мобілізації. За свої послуги він отримав 1,7 тис. доларів. Коли ж посадовця затримали, у нього при собі також виявили амфетамін. Тож судили його не лише за зловживання впливом, а й за зберігання наркотиків.

Як йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду, у серпні минулого року працівник одного з районних центрів комплектування пообіцяв доньці військовозобов'язаного допомогти її батьку уникнути мобілізації. За вплив на членів військово-лікарської комісії він попросив 1,7 тис. доларів.

Першу частину суми – 1 тис. доларів – він отримав 30 серпня. За тиждень після цього він поставив штамп у військовому квитку чоловіка про начебто зняття його з військового обліку. Цього ж дня ввечері він отримав другу частину хабара в 700 доларів.

Щодо військового відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом) та ч.1 ст. 366 ККУ (службове підроблення).

Окрім цього, при обшуку в чоловіка виявили амфетамін. Тож щодо цього відкрили ще одне кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 ККУ (зберігання наркотиків без мети збуту).

Під час слідства обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. На засіданні 18 травня суддя Олег Антонюк цю угоду затвердив. Тож чоловікові призначили сумарно 85 тис. грн штрафу та на рік заборонили працювати у центрах комплектування.

Окрім цього, йому призначили рік іспитового терміну. Також він повинен заплатити 8 тис. грн за експертизи. Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апкляційному суді.