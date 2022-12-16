Чоловіка на хабарі 15 тис. грн затримали у Хмельницькому в 2019 році

Хмельницький суд призначив п'ять років тюрми екс-посадовцеві екоінспекції Хмельниччини, якого в 2019 році затримали на хабарі. За 15 тис. грн чоловік мав допомогти місцевому деревообробному підприємству уникнути відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства. Суд першої інстанції повністю виправдав чоловіка, але прокуратура подала апеляцію. Зваживши на докази у справі, апеляційний суд скасував попередній вирок і призначив чоловікові п'ять років тюрми.

Про рішення Хмельницького апеляційного суду стало відомо у п'ятницю, 16 грудня, після повідомлення прес-служби прокуратури. Зазначимо, що екс-начальника одного з відділів Держекоінспеції в області затримали ще в квітні 2019 року.

Як встановило слідство, чоловік отримав від директора хмельницького підприємства, яке займається сушкою деревини, 15 тис. грн хабара. Посадовець обіцяв не проводити перевірку дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища.

Під час отримання хабара посадовця затримали. Йому інкримінували порушення ч.3 ст. 368 ККУ (прийняття неправомірної вигоди). Втім, суд першої інстанції виправдав чоловіка, бо він начебто не вимагав хабара, а також була порушена підслідність: розслідування мало вести Державне бюро розслідувань, а не поліція.

Втім, прокурори з цим вироком не погодились та подали апеляцію. «Суд апеляційної інстанції прислухався до доводів сторони обвинувачення та засудив експосадовця до 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади в державних органах виконавчої влади, пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на рік, з конфіскацією усього майна, окрім житла», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що вирок наразі набрав законної сили, але обвинувачений ще має право оскаржити його в касаційній інстанції.