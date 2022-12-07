30-річному мешканцю Старої Синяви присудили п’ять років та п’ять місяців ув’язнення за хабар майору поліції. Чоловік двічі пропонував головному слідчому 500 доларів за уникнення відповідальності за ДТП. Інцидент стався влітку 2021 року: 30-річний водій мікроавтобуса наїхав на велосипедиста. Винуватця ДТП затримали у кабінеті слідчого, коли той намагався дати поліцейському хабар, аби уникнути покарання.

Як у середу, 7 грудня, повідомила прес-служба Хмельницького апеляційного суду, 6 липня 2021 року поблизу молодий чоловік, що був фігурантом справи про ДТП, зустрівся з начальником слідчого відділення та запропонував йому 1 тис. доларів США хабара.

«За цю суму посадовець поліції мав допомогти йому уникнути кримінальної відповідальності за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Про цей факт начальник слідчого відділення відрапортував своєму керівникові. Відтак при передачі посадовцю у його кабінеті 500 доларів США 30-річного чоловіка затримала поліція», – йдеться у повідомленні суду.

У суді обвинувачений запевнив, що на хабар його спровокували самі поліцейські. Водій розповів, що 2 липня 2021 року він керував мікроавтобусом і наїхав на велосипедиста. Через ДТП на автобус, що належить знайомим, наклали арешт, а водію загрожувала кримінальна відповідальність.

«За словами водія, про можливість "вирішити питання" як з поверненням автомобіля, так і з закриттям кримінального провадження на стадії досудового розслідування йому натякнули у секторі поліції Старої Синяви. Керівник сектору дав номер телефону начальника слідчого відділення Хмельницького РУП, який розслідував ДТП. Під час зустрічі з посадовцем у ході розмови про повернення авто той показав 5 пальців – він зрозумів це як натяк на 500 доларів. Та при передачі грошей його затримали», – зазначається у матеріалах справи.

Утім суд визнав, що ініціатором хабара був саме водій. «Вислови начальника слідчого відділення під час зустрічей задля з’ясування натяків, провокативних дій обвинуваченого, тривалість розмов, звукозапис телефонної розмови, вжиття заходів для фіксації можливого злочину, не викликають в суду сумнівів, що ініціатором зустрічей та пропозицій надати неправомірну вигоду був обвинувачений. Він діяв із власної волі та у власних інтересах», – констатувала суддя.

Відтак Старокостянтинівський районний суд визнав 30-річного мешканця Старої Синяви винним за ч. 3 ст. 369 ККУ (надання хабара) та призначив йому остаточне покарання – п’ять років і п’ять місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла. При призначенні покарання суд врахував, що обвинувачений раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та вчинив новий злочин під час іспитового терміну.