Водій перевищив швидкість, зіткнувся автобусом, потім з'їхав у кювет і врізався у дерево

Мешканця Хмельницької області посадили на п’ять років за смерть пасажира у ДТП, яка сталася два роки тому. Крім того, обвинувачений заплатить 300 тис. грн родичці загиблого пасажира. За даними слідства, 42-річний водій рухався на несправному Citroen C5, перевищив швидкість, та під час обгону зіткнувся із автобусом Volkswagen LT 46, потім вилетів на узбіччя та врізався в дерево. Від удару один із пасажирів Citroen загинув на місці, ще один – отримав серйозні травми.

Про вирок 42-річному водію Citroen у середу, 7 грудня, повідомила прес-служба Хмельницької обласної прокуратури. Смертельна ДТП сталася у листопаді 2020 року на дорозі Шепетівка-Чуднів-Бердичів.

«Водій рухався на несправному автомобілі Citroen C5 з перевищенням допустимої швидкості та під час обгону здійснив зіткнення з автобусом Volkswagen LT 46, вилетів на узбіччя та врізався в дерево. Внаслідок цього один з пасажирів легковика загинув на місці, інший отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Полонський районний суд визнав 42-річного водія Citroen винним за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини) та засудив його до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 2 роки. Також водій сплатить потерпілій 300 тис. грн моральної шкоди. Обвинувачений може оскаржити вирок в апеляційному суді.