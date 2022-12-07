Смертельна ДТП трапилась у серпні 2020 року на вул. Замарстинівській

Шевченківський районний суд Львова задовольнив позов батьків львівської спортсменки Лідії Яриш, яку на смерть збив позашляховик на пішохідному переході у Львові. Суд зобов’язав страхову компанію виплатити батькам загиблої 283 тис. грн, винуватця аварії раніше засудили до умовного терміну.

Аварія трапилась ще 5 серпня 2020 року на вул. Замарстинівській. 60-річна львівська тренерка з сучасного п’ятиборства Лідія Яриш переходила дорогу по пішохідному переходу, коли її збив позашляховик Nissan Pathfinder. За кермом авто був уродженець Румунії Маріус Кузік. Від отриманих травм жінка загинула.

У липні 2022 року суд завершив розгляд справи та призначив Маріусу Кузіку три роки умовного терміну.

Батьки загиблої паралельно з розглядом справи про визнання вини водія у вчиненні ДТП звернулись з цивільним позовом до Моторного (транспортного) страхового бюро України, щоб стягнути 283 тис. грн компенсації.

Суд підтвердив, що ДТП, у якому загинула Лідія Яриш, є страховим випадком, тому страхова компанія має виплатити компенсацію. Суддя Руслан Єзерський повністю задовольнив позов батьків загиблої та зобов’язав виплатити їм 283 тис. грн. У цю суму входить моральна компенсація, витрати на встановлення пам’ятника та страхове відшкодування утриманцям загиблої (батькам похилого віку). Рішення суду ще може бути оскаржене.