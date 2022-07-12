ДТП трапилась у серпні 2020 року на вул. Замарстинівській

Шевченківський районний суд призначив три роки умовно винуватцю смертельної ДТП у Львові, румуну Маріусу Кузіку. Чоловік збив на смерть на пішохідному переході львівську тренерку з сучасного п’ятиборства Лідію Яриш.

ДТП трапилась 5 серпня 2020 року близько 7:10 ранку на вул. Замарстинівській, 82. Уродженець Румунії 51-річний Маріус Кузік на автомобілі Nissan Pathfinder збив 60-річну Лідію Яриш, яка йшла на переході. Після цього автомобіль Кузіка занесло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з машиною Mercedes-Benz Sprinter. Лідія Яриш від отриманих травм загинула.

У судовому засіданні, яке відбулось 5 липня 2022 року, Маріус Кузік визнав свою провину, однак зазначив, що їхав без перевищення швидкості. Втім експертиза показала, що його автомобіль їхав зі швидкістю 82-89 км/год., що є порушенням ПДР.

Призначаючи покарання Маріусу Кузіку Шевченківський районний суд врахував те, що він займається волонтерською допомогою українцям під час збройної агресії Росії. Окрім того, суд врахував прохання батька загиблої тренерки, який попросив не призначати Кузіку реальне покарання, оскільки той відшкодував моральну шкоду сім’ї. Також суд визнав обставинами, які пом`якшують покарання Маріусу Кузіку, його щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, надання медичної допомоги потерпілій після вчинення злочину.

Так, суддя Руслан Єзерський призначив Маріусу Кузіку три роки умовного терміну. Упродовж цього періоду він має з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання та роботи і про намір поїхати за кордон.