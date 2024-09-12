Валентина Резніченка підозрюють розкраданні 286 млн грн на ремонті доріг

НАБУ та САП повідомили у четвер, 12 вересня, підозру колишньому голові Дніпропетровської ОВА та низці чиновників адміністрації в розкраданні державних коштів на будівництві доріг в області. Посадовці завдали збитків державі на 286 млн грн.

Хоч правоохоронці не уточнюють імені підозрюваного, у пресслужбі НАБУ зазначили, що йдеться про голову Дніпропетровської ОВА, який обіймав посаду у 2022 році. Протягом 2020-2023 років головою ОВА був Валентин Резніченко.

Окрім очільника ОВА, правоохоронці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем) його поплічникам:

заступнику голови Дніпропетровської ОДА;

керівнику департаменту Дніпропетровської ОДА;

начальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА;

керівнику суб’єкта господарської діяльності.

За даними слідства, у 2022 році організатори схеми скористалися законодавчими дозволами в умовах воєнного стану замінили відомості щодо потреби у проведенні поточного та капітального ремонту доріг на необхідність їх експлуатаційного обслуговування.

«Витрати на таке обслуговування штучно та безпідставно збільшили до 1,5 млрд гривень. На цю суму уклали договори на виконання відповідних робіт з компанією, пов’язаною із головою Дніпропетровської ОДА, яка завищила вартість матеріалів на суму понад 286 млн грн. Частину цих коштів надалі вивели на рахунки інших компаній, пов’язаних з топпосадовцем та його заступником», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

Наразі правоохоронці вивчають факти щодо можливої легалізації розкрадених коштів, а також встановлюють імовірних причетних до схеми осіб. Санкція повідомленої статті передбачає позбавлення волі до шести років з позбавленням права обіймати певні посади та штрафом.

Що відомо про корупційну справу Валентина Резніченка

У листопаді 2022 року журналісти «Схем» опублікували розслідування про зв’язок між Резніченком і компанією «Будінвест Інжиніринг», до якої Дніпропетровська ОВА спрямувала 1,5 млрд грн на ремонт доріг. За даними розслідувачів, співвласницею компанії є фітнес-тренерка Яна Хланта, яка може бути дівчиною Валентина Резніченка.

У грудні 2022 року НАБУ провело обшуки в Резніченка та інших фігурантів справи щодо «Великого будівництва». Також обшуки провели у підрядників ДОВА – у приміщеннях фірми «Будінвест Інжиніринг», на виробничих підприємствах та у пов’язаних з компанією осіб.