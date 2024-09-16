У понеділок, 16 вересня, Румунію сколихнув найсильніший з початку 2024 року землетрус, який відчули в Україні. Про це пише HotNews.ro.

Землетрус магнітудою 5,2 зафіксували в понеділок, 16 вересня, о 17:40 в районі повіту Вранчя на сході Румунії. В Інституті фізики Землі зазначили, що сьогоднішні підземні поштовхи стали найсильнішими у країні з початку 2024 року.

Землетрус відчули жителі Бухареста, а також сусідніх із Румунією держав, зокрема, Болгарії, Молдови та України. Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що на півдні Одещини землетрус, попередньо, сягнув 2-4 балів. Також відчували поштовхи й в інших районах області.

За оперативною інформацією екстрених служб та згідно з доповідями чергових, усі обʼєкти критичної інфраструктури без ушкоджень. Повідомлень про руйнування в області та необхідність допомоги від мешканців не надходило.

У соцмережах українці пишуть, що поштовхи також відчували у Миколаєві, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому, Черкасах та Білій Церкві.

Зафіксувати землетрус вдалося журналістам молдавського телеканалу Moldova 1 під час інтерв'ю з президенткою Маєю Санду.

Нагадаємо, в ніч на 1 березня 2024 року на Полтавщині сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 3,6 бала за шкалою Ріхтера.