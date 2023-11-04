Востаннє землетрус стався у Непалі на початку жовтня 2023 року

У ніч на суботу, 4 листопада, у Непалі стався потужний землетрус. Внаслідок поштовхів у країні загинуло щонайменше 128 людей, ще десятки отримали поранення, повідомило Reuters.

Землетрус магнітудою 6,4 пройшов у західному районі Непалу, Джаджаркот. Згодом американські науковці оцінили землетрус як поштовх амплітудою 5,4.

Внаслідок руйнувань поранення отримали десятки людей – речник поліції Непалу Кубер Кадаят повідомив, що 92 людини були вбиті в Джаджаркот і 36 у сусідньому районі Рукум Вест у провінції Карналі. Епіцентр знаходився в селі Раміданда.

«Багато будинків зруйнувалися, у багатьох інших утворилися тріщини. Тисячі жителів провели всю ніч на холодних відкритих майданчиках, тому що вони були надто налякані, щоб зайти в будинки», – сказав представник округу Харіш Чандра Шарма.

За повідомленнями офіційних осіб, кількість жертв землетрусу може зрости.

Зазначимо, Непал як гірська країна часто страждає від земних поштовхів. Найбільших із них було зафіксовано 2015 року, коли внаслідок стихійного лиха загинуло понад 9000 людей. Тоді землетрус знищив понад мільйон будинків та завдав збитків економіці країни приблизно на 6 млрд доларів. Останній землетрус відбувся у Непалі на початку жовтня, внаслідок чого постраждало 17 людей.