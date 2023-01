В аеропорту міста Покхара на заході Непалу зазнав катастрофи літак із 72 пасажирами на борту, підтверджена загибель щонайменше 40 з них, повідомляє Reuters.

Рейс прямував зі столиці Катманду в Покхару, він розбився під час посадки і спалахнув. На борту перебували 68 пасажирів і чотири члени екіпажу, розповів представник авіакомпанії.

«На двомоторному літаку ATR 72, що експлуатується непальською авіакомпанією Yeti Airlines, знаходилися 72 особи, у тому числі двоє немовлят, чотири члени екіпажу та 10 іноземних громадян, повідомив представник авіакомпанії Сударшан Бартаула», – йдеться у повідомленні.

Водночас місцевий телеканал News18 з посиланням на представників місцевої влади повідомив, що усі пасажири і члени екіпажу літака загинули.

У соціальних мережах оприлюднили відео, ймовірно, зняте перед падінням борту.

Horrifying last moments of an ATR plane crash from Nepal in Pokhara that was bound for Kathmandu. All 72 people on board are dead. pic.twitter.com/4JZIvnThPQ