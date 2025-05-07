Зруйновані будівлі на вулиці Братів Міхновських, 38 у Львові

На місці житлових будинків на вулиці Братів Міхновських 37, 38, 40 та 40а, які зруйнували внаслідок російського обстрілу, створять громадський простір. Експерти, які обстежували споруди, вважають, що вони не підлягають відновленню. Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко у середу, 7 травня, розповів, що власникам зруйнованих квартир виплатили 48 млн грн компенсацій.

«4 вересня Львів зазнав однієї з найважчих атак. Ми втратили вісьмох львів'ян. Під атаку потрапили два райони міста. Ряд пошкоджених будівель не підлягає відновленню. Поки тривало відновлення будівель, які підлягали ремонту, ми компенсували витрати на оренду. А мешканцям будинків, які не підлягають відновленню, виплачували компенсацію за щомісячну оренду. Місто зробило виплату для мешканців зруйнованих будинків – 48 млн грн з бюджету Львова, щоб придбати житло. Це мешканці 20 квартир. Загалом це 30 співвласників», – сказав Андрій Москаленко.

Демонтажні роботи на вулиці Братів Міхновських. Фото ZAXID.NET

Впродовж кількох тижнів комунальники демонтуватимуть зруйновані будівлі. Після цього місто реалізуватиме проєкт громадського простору, який розробив Інститут просторового розвитку. За словами Москаленка, демонтаж виконують за позабюджетні гроші – роботи фінансують благодійники.

«Станом на сьогодні завершили всі юридичні аспекти. На вулиці Братів Міхновських, 38 було 13 квартир, і лише щодо однієї виникли питання. У процесі демонтажу ми все вирішимо. Декілька тижнів займуть демонтажні роботи. На жаль, були дискусії, що тут будуватимуть щось інше. У нас є проєкт, який розробив Інституту просторового розвитку. Це місце, яке на жаль, пережило складні події. Тут буде громадський простір, де мешканці можуть гуляти й проводити час», – сказав заступник міського голови.

Візуалізація громадського простору на вулиці Братів Міхновських, 38. Фото ZAXID.NET

Голова Залізничної районної адміністрації Ігор Савка розповів, що процес з виплат компенсацій був тривалим. Він розповів, що спочатку місто пропонувало допомогу з купівлею житла, але мешканці не погодились.

«У перші дні після обстрілу ми поставили намет на Стороженка, де нам допомагали дуже багато організацій. Провели технічне обстеження з експертами й за його результатами мали приблизно 60 будинків, які потребували ремонту. З тих 60 будинків чотири, на думку експертів, затратно відновлювати. Їх треба було повністю розібрати, укріпити фундамент і заново зводити», – пояснив Ігор Савка.

Львів'янин Геннадій Бойко розповів, що в одній зі зруйнованих однокімнатних квартир мешкав його брат Олександр. Чоловік отримав компенсації та придбав нове помешкання.

«Брат хворіє і потребує допомоги. Після того, як був удар, брат подзвонив і сказав про пожежу. Я приїхав велосипедом, забрав його. Далі ми були на Стороженка,11, де зробили намети. Потім ми поїхали у модульне містечко на Пулюя і брат жив там до трьох місяців, потім винаймали помешкання. Ми отримали компенсацію за житло, гроші було дуже важко знімати, бо квартири продають за долари, а не гривні. Брат вже має однокімнатну квартиру на Олени Степанівни. Зараз там робимо ремонт. Грошей на це нам дали достатньо», – сказав Геннадій Бойко.

Вулиця Братів Міхновських у Львові. Фото ZAXID.NET

Нагадаємо, що росіяни масовано атакували Львів 4 вересня 2024 року. Внаслідок обстрілу загинули восьмеро людей. У Львівській міській раді повідомляли, що збитки через атаку становлять приблизно мільярд гривень. Руйнувань зазнали 189 будинків, 19 з яких є архітектурними пам'ятками. Крім цього, росіяни пошкодили сім закладів освіти, два заклади медицини, один заклад культури й один заклад спорту, пошкодили 26 приватних підприємств.