Будинок на вул. Мельника, 7 відновлять за гроші уряду Польщі

У Львові тривають роботи з відбудови та ремонту будинків, що які постраждали від російського ракетного обстрілу 4 вересня. Відновлення великих об’єктів відбувається за гроші інвесторів, а відновлення вікон і дахів фінансують із міського бюджету.

Як розповів під час сесії 19 грудня перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, найскладніша ситуація з відновленням будинку на вул. Коновальця, 44, де внаслідок російського обстрілу загинули шестеро людей. Там завершили демонтаж аварійних частин будинку та законсервували його. До кінця січня 2025 року місто планує завершити розроблення проєктно-кошторисної документації на відбудову.

В будинку №44а на вул. Коновальця, що примикає до попереднього, коштом компанії АТБ замінили вікна, відновили дах і замінили пошкодженні комунікації, триває відновлення фасадів та балконів. Завершити всі роботи очікують на початку січня.

Відновлення будинків у районі вул. Коновальця

Будинок на вул. Мельника, 7, який також значно постраждав від обстрілу, відновлять за гроші уряду Польщі. Зараз триває розробка ПКД. Поки що за кошт інвестора в будинку замінили автентичні вікна.

Що стосується відновлення будинків в районі Залізничного вокзалу, на вул. Міхновських, 42 компанія ОККО фінансує відбудови частини будинку. Цей же інвестор фінансує відновлення напівзруйнованої будівлі на вул. Міхновських, 36.

Відновлення будинків на вул. Міхновських

«Тут була дуже складна ситуація, оскільки потрібно було вимурувати стіну, бо була зруйнована окрема квартира. Складний випадок був і на вул. Міхновських, 41. Там тривають аварійно-відновлювальні роботи, але головна частина робіт уже завершена. Очікуємо, завершення впродовж місяця», – розповів Андрій Москаленко.

Для мешканців будинку №18 на вул. Міхновських із міського бюджету виділять допомогу на ремонт всередині будинку. Зараз триває відновлення фасадів.

Відновлення будинків у районі Залізничного вокзалу

Загалом 63 сім’ї вже отримали компенсацію на оренду тимчасового житла. 441 мешканець отримав допомогу на заміну вікон і дверей, а також відновлення комунікацій. Крім цього, місто отримало 15 звернень на компенсацію вартості житла. Місто очікує, що перші гроші банки надаватимуть ще до кінця цього року.

Нагадаємо, вранці 4 вересня Росія здійснила комбіновану атаку по Львову ракетами та безпілотниками. Внаслідок атаки загинуло восьмеро людей, серед яких дитина. Ще 71 людина отримала поранення.